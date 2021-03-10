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Bizim Kadınlarımız Güçlüdür

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10 Mart 2021 Çarşamba 17:02
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Bizim Kadınlarımız Güçlüdür

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, Uluslararası Moda Tasarımcımız, Giyim Tarihi Araştırmacısı Arzu Yetiş Kocatepe, Film San Vakfının Katkılarıyla  "7 Bölgemiz, Tek Ülkemiz" adlı Koleksiyonun parçası olan bu özel kıyafeti 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel, Ünlü Oyuncu Didem Taslan'ın muhteşem sunumu ve Film -San Vakfı Genel Müdürü, Ünlü Gazeteci, Yazar Kıvanç Terzioğlu'nun katkılarıyla  bu farkındalık etkinliğini düzenlediler. 

Tasarımcının her bölgemizden aldığı özel dokuma kumaşlar , işlemeler ve aksesuarlardan oluşan malzemelerle tasarladığı modernize kıyafeti bir çok anlamı içinde barındırmaktadır.

Kocatepe: "Son yıllarda Dünya'da ve Ülkemizde malesef Kadına karşı şiddetin ve Kadın Cinayetlerinin artması hepimizi derinden yaralamaktadır.Bu anlamda bizde bugünde "Bizim Kadınlarımız Güçlüdür" mottomuzla bu etkinliği hazırladık. Anadolumuzun ve Trakyamızın bereketli topraklarından gelen Atalarımızın, zengin Kültürel Kadim Miraslarını aktararak günümüze ulaşmış kadınlarımız kutsaldır. Binlerce yıllık bilgelikleriyle kimi zaman ana olmuş,kimi zaman tüccar olmuş,kimi zaman terzi olmuştur. Geleneklerini,adetlerini,kültürlerini günümüze kadar taşımış ve her zaman güçlü, her zaman ayakta durmayı başarmış ve başaracaktır. Öyle ki artık günümüzde de,her alanda çalışıp başarılı işlere imzasını atmaktadır kadınlarımız. Bu özel kıyafette Ülkemizin 7 bölgesinden tek tek aldığım Gaziantep'in Kutnu Kumaşı, Karadeniz'in Keşanı, Bursa'nın ipeği sateni, Antalya'nın Gılamık dokuması, Edirne'nin hesap işi yağlığı, Elazığ'nın iğne oyası, Ankara'nın tiftiği, Şile bezi, Erzurumun kadifesi ve antika Mor Yörük cepken ile tamamladım. Mor Cepkenin çok özel bir anlamı vardır. Yörük kadını eğer eşinden eziyet veya aldatma görürse yüzyıllardır gelen adeti olan çeyiz sandığından mor cepkenini çıkarır giyer ve meydanda görünen bir yere çıkarmış. Bunu gören ailesi, köylüler onu korurmuş. Böylece eşini boşadığını da ilan etmiş olurmuş adeta. Adam yaptığı ile rezil olur artık dışarı çıkamaz hale gelirmiş. Bir çok araştırmacı bunun üzerine yazılar, kitap, sergiler, sunumlar yapmıştır. Yüzyıllardır süregelen adetlerimizde kadın hakları nasılda korunabiliyormuş. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Benim de ailemden gelen antika Mor Cepkeni bu özel kıyafetle tamamlayarak 8 Mart'ta farkındalık yaratıp; Eline özel tasarladığım ve dışı günümüzün modern kadınlarından oluşan kumaş ile buketlediğim buğday, üzerlik otu ve mor çiçek demeti ve tacı ile Anadolumuzun, Trakyamızın bereketli topraklarından gelen kadınımızın gücünü vurgulamak istedim." dedi  

Film-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu: Film-San Vakfı olarak öncelikle Kurucu & Şeref Üyemiz Arzu Yetiş Kocatepe’ye ve Üyemiz Didem Taslan’a bizlerle oldukları için teşekkür ediyorum ve Dünya Kadınlarımızın bu özel gününü canı gönülden kutluyorum. 

Oyuncu Didem Taslan: Böylesine güzel bir günde 8 Mart’ta böylesine özel bir kıyafeti tanımaktan dolayı çok mutluyum. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Arzu Yetiş KocatepeKıvanç TerzioğluDidem TaslanFilmSan Vakfı
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