HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

ZÜYATRO’YA 5. ÖDÜLÜ KAZANDIRAN OYUN

BİZİM EVDE 2 DEVRE

Efsane tiyatrocu Nejat Uygur’un yanında usta çırak ilişkisi ile yetişen, Zülfikar Yazgaç ustasının yanında geçirdiği 25 yıl sonunda kendi tiyatrosu Züyatro’yu kurarak kendi kanatları ile ödüllere doğru uçmaya devam ediyor. Züyatro’nun son oyunu olan ’’Bizim Evde 2 Devre’’ yi yazan ve yöneten imza ise yine Zülfikar Yazgaç’a ait. Seyirci tarafından oldukca beğeni alan oyun değişik kurumlar tarafından 2 kez yılın oyunu ödülünü alırken, oyundaki dede performansı ile rol alan Tuncay Gençkalan’da üç ayrı kurum tarfından yılın en başarılı oyuncusu ödülüne layık görülerek bir yıl içinde 5 ödülü kucaklamayı başardılar. Bir sosyal sorumluluk bilinci ile hazırlanan ‘‘Bizim Evde 2 Devre’’ adlı oyunun senaryosu özellikle madde bağımlığına dikkat çekiyor. Seyirciyi hem güldürüp hemde ağlatarak dudaklarımızda buruk bir komedi hissi bırakıyor. Afişini grafik ve fotoğraf sanatçısı Yaşar Şenyüz’ün hazırladığı oyunda Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Merih Fırat’la birlikte Tuncay Gençkalan, Tolga Öz, Yaşar Ayvacı, Melek İşlek, Ebru Çömlekçi, Asım Ünal ve Didehan Yurttekin rol alıyor.

Zülfikar Yazgaç bu güne kadar sayısız oyunda edinmiş olduğu tecrübe ile kurmuş olduğu Züyatro adlı özel tiyatrosunda, arzu ettiği anlamda bir madde bağımlığlığına dikkat çeken oyun bulamadığı için hayalindeki hikayeyi yazıp sahneye uyarlamıştı. Bizim Evde 2 Devre pandemi şartlarında gerekli önlemleri de alarak Züyatro oyuncuları ile ara ara oyunu sahnelenmeye devam ederken ayrı ayrı üç ödül almaya layık görüldü. İki ayrı organizasyon tarafından ayrı zamanlarda Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk tiyatro projesi ödülünün yanında, aynı oyundaki performansı ile oyuncu Tuncay Gençkalan’a farklı bir organizasyon tarafından verilen ödüllerle Züyatro ekibi bir yıl içinde 3. ödülüne kavuşmuş oldu.

Bizim Evde 2 Devre adlı oyunda, aynı evde mütevazi bir hayat süren dört kuşak, yedi kişilik ailenin daha sonra zengin olması ve ardından aile bireylerinin eski sıcak yaşantılarından uzaklaşması sonucunda yaşanan dramatik ve komik olayları konu alıyor.