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BİZ BİZE MEDYA ÖDÜL TÖRENİ SAHİPLERİNİ BULUYOR!

Yapımcı Umut BOLEL in kurucu başkanı olduğu Mentu Yapım Prodüksiyondan Ödül töreni organizasyonu geliyor.

28 Aralık 2020 Pazartesi 15:59
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BİZ BİZE MEDYA ÖDÜL TÖRENİ SAHİPLERİNİ BULUYOR!

HABER: ASLAN SAYIM


Bir çok başarıya imza atan yapımcı Umut BOLEL 2021 'in en dikkat çekici olacağı beklenen ödül töreni için çalışmalara başladığını duyurdu.

17 ŞUBAT 2021 de ankarada The Green Park Otel de gerçekleşecek BİZ BİZE MEDYA ödül töreni Ankara da Sunucuları Şenol İpek ve Sinem Yıldız’ın olacağı gecede iş, sanat ve basın dünyasının katılımıyla gerçekleşecek.

Ödül töreni aynı zamanda down sendromlu bireyler için bir sosyal sorumluluk projesi olarak "her şey 1 farklı olacak" sloganı ile farkındalık yaratacak. Muammer Ketenci Defilesi Sergilenecek. 

Ankara da sanat, basın ve iş dünyasını birleştirerek gerçekleştireceğimiz ödül torenimiz ile Ankaranin ve ülkemizin değerli cemiyet isimlerini ve markalarını buluşturacağız. Ankara nın buna ihtiyacı vardı geç bile kaldık. 

Ifadelerini kullanan Yapımcı Umut BOLEL ödül töreninin yıla damga vuracağını soyledi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 28.12.2020 16:00
Anahtar Kelimeler:
BİZ BİZE MEDYA ÖDÜL TÖRENİ SAHİPLERİNİ BULUYORAslan Sayım
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