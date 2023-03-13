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Birlikte Marka Yüzü Oldular!

Ünlü oyuncu İlayda Alişan ile Cemal Can Canseven birlikte marka yüzü oldular…

13 Mart 2023 Pazartesi 12:29
Birlikte Marka Yüzü Oldular!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’nin önde gelen spor malzemeleri tedarikçi firması Batu Spor, bünyesine eklediği ERKE markasının yüzü olarak son dönemin parlayan yıldızı İlayda Alişan ve ekranların sevilen ismi Cemal Can Canseven’le anlaştı.

İki başarılı isim İlayda Alişan ve Cemal Can Seven ile ses getirecek önemli bir işbirliği projesine gidilirken,önümüzdeki günlerde birlikte objektif karşısına geçecekler…



Batu Spor, Dünyaca bilinen spor giyim markalarının ürünlerini 14 farklı ülkede 32 farklı firmaya pazarlayarak sektördeki öncü firmalar arasında yer alıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İlayda AlişanCemal Can Canseven
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