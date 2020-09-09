Birlikte İlk Proje

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

“Korkmalısın”, “Bir Gökyüzü Düşün” isimli şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Alize ve Los Angeles Musicians Institute’yü burslu kazanarak Amerika'ya yerleşen Sinan Yıldız’ın, müzikal birlikteliklerinin ilk single’ı olan Alize feat Sinan Yıldız “Sadece Biz” bugün Ossi Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşuyor.

“Sadece Biz” isimli şarkının sözleri Alize’ye, müziği ve düzenlemesi Sinan Yıldız’a ait. Sanatçılar projenin kapak fotoğrafı ve imaj fotoğrafları için Mehmet Baran Erdoğan’ın objektifine poz verdiler.