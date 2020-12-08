BİRLEŞİK KRALLIK HÜKÜMETİ ENDİŞE İÇİNDE

Birleşik Krallık hükümeti gerçek olaylardan esinlenerek kurgulanan bir drama dizisinin gerçek olarak algılanmasından dolayı endişeli olduğunu bildirdi.

Birleşik Krallık hükümetinden Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Downden, izleyicilerin The Crown dizisinin kurgu olduğunu unutmalarından endişeli.

Independent Türkçe’nin Screen Rant’ten aktardığına göre; Oliver Downden verdiği yeni röportajda, diziye bir uyarı ekleyerek dizinin kurgu olduğunu belirtmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Downden şu ifadeleri kullandı: ’Bu güzel biçimde üretilmiş bir kurgu çalışması bu nedenle diğer televizyon yapımlarında olduğu gibi Netflix’in başlangıcında çok net olması gerekiyor hepsi bu.’



