Biraz tebessüm

HABER: DİNÇER KARACALAR

Özgür Yıldız’dan “ ALLEGRO “ isimli enstrümantal single.

Müzisyen Özgür Yıldız beğeni toplayan şarkılarına bir yenisini daha ekledi. Bu seferki şarkının farkı; İstanbul manzarası ile insanları hayallere götürmesi ve dinlendirmesi. Söz ve müziği Özgür Yıldıza ait “ALLEGRO ” adlı çalışma, dijital platformlarda paylaşıldı ve büyük beğeni topladı.

Özgür Yıldız , müzikseverleri enstrümantal parçası Allegro ile uzun yol single yaptı.Beste ve aranjesini kendisi yapan sanatçı

Eagle Müzik etiketi ile YouTube’da da paylaşılan şarkı, çok kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı ve yorum yağmuruna tutuldu.