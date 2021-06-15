Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1436
ALTIN
513.914
DOLAR
8.5716
STERLİN
12.0641
EURO
10.3887
27 Öğretim Üyesi Alınacak
27 Öğretim Üyesi Alınacak
10 memur alımı yapılacak
10 memur alımı yapılacak
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225 Temizlik Görelisi Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225...
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış ihalesi
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN GÜLTEN’İ SINIRLARI AŞTI!

15 Haziran 2021 Salı 11:50
13 Okunma
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN GÜLTEN’İ SINIRLARI AŞTI!

HABER: AZİZ KARATAŞ

Lübnan'ın en önemli medya kuruluşlarının davetiyle ülkeyi ziyaret ederek röportajlar yapan Selin Genç, hayranları tarafından yoğun ilgisiyle karşılanmıştı. Genç, Mtv ve Al Jadeed’in canlı yayınlarına katılırken, Lübnan ve Ortadoğu'nun en prestijli dergisi Soul Arabia'nın kapağını süsledi...

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği “Bir Zamanlar Çukurova,” ATV ekranında, 3. sezonuyla da ekrana damga vuruyor! Yurtdışı satışları Inter Medya tarafından yürütülen dizi, Türkiye sınırları dışında da yayınlandığı 50’ye yakın ülkede büyük ilgi görüyor.

Lübnan ve tüm Arap ülkelerinin en başarılı ve tanınmış yüzlerini kapağına taşıdığı ve dünyaca ünlü markaların sponsorluğunda Soul Arabia dergisinde kapak çekimine katılan güzel oyuncu Selin Genç'e, reklam teklifleri geldi. Derginin yayınlanmasının ve ziyaretinin ardından Selin Genç ve ekibi reklam tekliflerini değerlendirmeye başladılar.

Lübnan'a, ayak basar basmaz yoğun ilgiyle karşılanan ve gündem olan Selin Genç ile Dubai merkezli ve tüm Arap dünyasında etkili olan Etbil Arabi televizyonuyla da özel bir röportaj gerçekleştirmişti. Yoğun ilgiden dolayı Lübnan ve Ortadoğu'daki tüm hayranlarına teşekkür eden Selin Genç, 'Rol aldığım dizideki karakterimle sınırları aşmak ve tanınmak muhteşem bir duygu. Tüm emeklerimin karşılığını görmek beni inanılmaz mutlu etti' dedi.

Son Güncelleme: 15.06.2021 11:52
Anahtar Kelimeler:
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVANIN GÜLTENİ SINIRLARI AŞTI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a gönül koydu!
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a gönül koydu!
 ATAKAN TAŞUR’A ULUSLARARASI PROJE ÖDÜLÜ
 ATAKAN TAŞUR’A ULUSLARARASI PROJE ÖDÜLÜ
“ÜVEY AŞKIM”IN HİKAYESİ DİNLEYENLERİ MEST EDİYOR
“ÜVEY AŞKIM”IN HİKAYESİ DİNLEYENLERİ MEST EDİYOR
URİEL SALNAİTİS TÜRKİYE’YE GELİYOR
URİEL SALNAİTİS TÜRKİYE’YE GELİYOR
Emel Sayın şokta! Selçuk Tekay'ın vefatı derinden sarstı...
Emel Sayın şokta! Selçuk Tekay'ın vefatı derinden sarstı...
ECE MUMAY YAZA PERİ’YLE GİRİYOR
ECE MUMAY YAZA PERİ’YLE GİRİYOR
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi Sıkıcı bir hayatım olmadı"
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi Sıkıcı bir hayatım olmadı"
ALEYNA TİLKİ’NİN HAYALİNDEKİ ERKEK: KEKO VE MAÇO
ALEYNA TİLKİ’NİN HAYALİNDEKİ ERKEK: KEKO VE MAÇO
Aydilge Ödül Aldı! 
Aydilge Ödül Aldı! 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma