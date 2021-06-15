BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN GÜLTEN’İ SINIRLARI AŞTI!

HABER: AZİZ KARATAŞ

Lübnan'ın en önemli medya kuruluşlarının davetiyle ülkeyi ziyaret ederek röportajlar yapan Selin Genç, hayranları tarafından yoğun ilgisiyle karşılanmıştı. Genç, Mtv ve Al Jadeed’in canlı yayınlarına katılırken, Lübnan ve Ortadoğu'nun en prestijli dergisi Soul Arabia'nın kapağını süsledi...

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği “Bir Zamanlar Çukurova,” ATV ekranında, 3. sezonuyla da ekrana damga vuruyor! Yurtdışı satışları Inter Medya tarafından yürütülen dizi, Türkiye sınırları dışında da yayınlandığı 50’ye yakın ülkede büyük ilgi görüyor.

Lübnan ve tüm Arap ülkelerinin en başarılı ve tanınmış yüzlerini kapağına taşıdığı ve dünyaca ünlü markaların sponsorluğunda Soul Arabia dergisinde kapak çekimine katılan güzel oyuncu Selin Genç'e, reklam teklifleri geldi. Derginin yayınlanmasının ve ziyaretinin ardından Selin Genç ve ekibi reklam tekliflerini değerlendirmeye başladılar.

Lübnan'a, ayak basar basmaz yoğun ilgiyle karşılanan ve gündem olan Selin Genç ile Dubai merkezli ve tüm Arap dünyasında etkili olan Etbil Arabi televizyonuyla da özel bir röportaj gerçekleştirmişti. Yoğun ilgiden dolayı Lübnan ve Ortadoğu'daki tüm hayranlarına teşekkür eden Selin Genç, 'Rol aldığım dizideki karakterimle sınırları aşmak ve tanınmak muhteşem bir duygu. Tüm emeklerimin karşılığını görmek beni inanılmaz mutlu etti' dedi.