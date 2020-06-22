Gönül işte bu...

İnsanoğlu bir yabancıya da bir Türk'e de gönül verebilir.

Sevmenin dili, dini,ırkı, yaşı, mezhebi, memleketi olmaz



Avustralya' lı ünlü manken ve oyuncu Alara Adams da bir Türk'e gönül verecek.





Avustralyalı Ünlü Manken Alara Adams 2020 Ekim ayında '' BİR TÜRK'E GÖNÜL VERDİM '' yapım ve yönetmenliğini yaptığı filmde başrol de Kadir Kaya ve bir çok oyuncu kadrosuyla birlikte oynayacaklar.



Alara Adams gönlünü nasıl kaptırmış hep birlikte izleyip göreceğiz









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Haber: Nihat İlikcioğlu

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