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BİR TÜRK'E GÖNÜL VERDİM

22 Haziran 2020 Pazartesi 11:53
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BİR TÜRK'E GÖNÜL VERDİM

Gönül işte bu...
İnsanoğlu bir yabancıya da bir Türk'e de gönül verebilir.
Sevmenin dili, dini,ırkı, yaşı, mezhebi, memleketi olmaz

Avustralya' lı  ünlü manken ve oyuncu Alara Adams da  bir Türk'e gönül verecek.



Avustralyalı Ünlü Manken Alara Adams 2020 Ekim ayında '' BİR TÜRK'E GÖNÜL VERDİM '' yapım ve yönetmenliğini yaptığı filmde başrol de Kadir Kaya ve bir çok oyuncu kadrosuyla birlikte oynayacaklar.

Alara Adams gönlünü nasıl kaptırmış hep birlikte izleyip göreceğiz




Önce Vatan Gazetesi
Haber: Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48
 

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Bir Türke Gönül Verdim
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