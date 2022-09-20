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Bir Öngörüsü Daha Gerçekleşti: Acun Ilıcalı Motor Kazası Yaptı

Ruhsal Öngörü Danışmanı Zeynep Dorri Jannat’ın 9 Eylül’de Acun Ilıcalı’yla ilgili yaptığı öngörü dün gerçekleşti.

20 Eylül 2022 Salı 14:05
Bir Öngörüsü Daha Gerçekleşti: Acun Ilıcalı Motor Kazası Yaptı

İSTANBUL- Dünyanın sayılı kahinlerinden birisi olan yaptığı öngörülerle milyonlarca kişinin severek takip ettiği Zeynep Dorri Jannat, bugün yaşanan ‘Acun Ilıcalı Trafik Kazası’ ile gerçekleşen öngörülerine bir yenisini daha ekledi.

Akşam saatlerinde motoru ile kaza geçirdiği haberleriyle karşımıza çıkan iş adamı Acun Ilıcalı’nın hayati tehlikesi olmadığı konunda kırık meydana geldiği bilgisini alındı.

On gün önce Acun Ilıcalı’nın kaza geçireceğini öngören Ruhsal Öngörü Danışmanı Zeynep Dorri Jannat ön görüsünün gerçekleşmesinin ardından sosyal medyası üzerinden Acun Ilıcalı’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bu öngörüsü üzerine takipçilerini yine şaşırtmayan Ruhsal Öngörü Danışmanı Zeynep Dorri Jannat, İlerleyen günlerde birbirinden önemli öngörüleriyle karşımızda olacağını belirtti.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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