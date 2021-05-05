Bir Ömer Öcal Bestesi “Innocent”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Keman sanatçısı ve akademisyen Ömer Öcal’ın bestelediği “Innocent” adlı eser Rnz Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Bestesinde müziğin en saf ve masum halini yansıtan sanatçı, müziğin evrensel ve birleştirici gücüyle dünyanın her yerine ulaşmayı hedefliyor.

Hakan Öcal yönetmenliğinde çekilen şarkının klibinde Ömer Öcal, İstanbul’un tarihi ve eşsiz güzelliklerinden oluşan görüntüleri eşliğinde kemanını çalarken kamera karşısına geçti.

Birçok sanatçının sahnesinde orkestra şefliği ve müzisyenlik yapan, ayrıca birçok film ve dizinin müziklerine danışmanlık yaparak hazırlayan, çalan, besteleyen, düzenleyen, yorumlayan, emprovizelerini dinlediğimiz usta müzisyen, yaptığı diğer yeni besteleri de önümüzdeki aylarda ardı ardına müzik dünyasıyla buluşturmayı planlıyor.