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Bir kahkaha tufanı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

10 Kasım 2021 Çarşamba 17:14
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Bir kahkaha tufanı

TİYATRONAME’NİN ‘‘ÇETİN CEVİZ’’İ

BİR KAHKAHA TUFANI

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Adını oyunlarına koyduğu hınzırca isimlerle duyuran Tiyatroname Esatgil Oyuncuları; Çilekli Spagetti, Kiraz Zamanı, Olgun Portakal ve Can Erik'ten sonra müthiş komedileri Çetin Ceviz ile uzun bir aradan sonra izleyicileriyle buluştu.

Çiçek Taksi'nin unutulmaz Manolya'sı Tuna Arman, Arka Sokaklar Dizisi'nin fenomen modacı Rüştü'sü Nami Esatgil ve No:309 dizisiyle herkesin sevgilisi olan Pala Samet'i Murat Tavlı aynı oyunda bir araya geldiler. Bu üçlüye komedilerde kendini ispatlamış Arzu Budak, Teoman Gelmez ve Efsane Geçen de eşlik ediyor...

Usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nami Esatgil tüm sevenlerini oyunlarına davet ederken "Gülmekten karnınıza ağrılar girecek bir oyun izlemeye hazır olun" dedi.

Oyunun galası Mecidiyeköy Artı sahne büyük salonda gerçekleşti. 380 kişilik salonda tiyatroseverler ve ünlü isimler bir araya geldi. Kahkaha ve alkışlarla sıkça kesilen oyunun Galasına katılanlar arasında Tiyatroname ekibinden ünlü oyuncular İpek Tanrıyar,Murat Parasayar, Sibel Gökçe, Deniz Salman da vardı. Ayrıca bu özel galada ekibi; Faruk K, Uhde Seçil, Aslı Kökçe, Umut Oğuz, Banu Noyan, Çetin Altay ve Serdar Sevtekin  de yalnız bırakmadı. Oyun sonrasında misafirler ve seyirciler verilen kokteylde pandemi kurallarına uygun bir organizasyonla Çetin Ceviz ekibi ile bir araya geldiler.

Oyunun Adı: Çetin Ceviz - Yazan-Yöneten: Nami Esatgil - Oyuncular: Nami Esatgil, Tuna Arman, Murat Tavlı, Arzu Budak, Teoman Gelmez Efsane Geçen

Konusu: Mesleği kasaplık lakabı "Kibar Kasap" olan Çetin Ceviz eşinin kendini aldattığı kişi olan Kemal'in evine onu öldürmek üzere gider. Fakat son derece zayıf ve mülayim kişiliği sonucunda değil öldürmek tam aksine adamla dost olur. Evin temizlikçisi Yeter'in olayları yanlış anlayıp aksettirmesi ile kahkaha tufanı başlar. Üstüne üstlük eşi Naciye'nin de o eve gelmesiyle daha da karmaşıklaşan olaylar, Kemal'in rahatlığı, Çetin'in kılıbıklığı ve Naciye'nin otoriter haliyle komedi oranını artırır. Son derece dürüst olan Çetin'in kendini polise ihbar etmiş olması dolayısıyla Yaşlı Kurt Komiser Şehabettin ve yardımcısı Selin'in eve gelmesiyle artık işin içinden çıkılamaz sonuçlar doğacak ve seyirciler gülmekten gözyaşlarına boğulacaktır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
çetin CevizTiyatroname Esatgil
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