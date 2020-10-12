Bir Ekran Klasiği “KÜRŞAT BAŞAR’LA’’ Yeniden Yayında 

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Ünlü yazar ve müzisyen Kürşat Başar’ın uzun yıllar başarıyla sunduğu “Kürşat Başar’la” adlı sohbet programı beIN GURME’de ve beIN CONNECT ekranlarında yeniden seyircisiyle buluştu.

Her bölümde birbirinden ünlü ve başarılı konuklar, Kürşat Başar’la!

beIN Originals yapımı olan Kürşat Başar’la programı, her bölümde birbirinden farklı alanlarda başarılı olmuş üç konuk ağırlayacak. Aşk, mutluluk, hayal kırıklıkları ve hayata dair her konuda sohbete yer verecek programın konukları arasında Jülide Ateş, Yaşar, Azra Akın, Altan Erkekli, İlhan Şeşen, Cansu Canan Özgen, Prof. Dr. Sinan Canan, Suzan Kardeş, Tamer Karadağlı ve daha pek çok ünlü isim yer alıyor.

Kürşat Başar, lezzetli bir yemeğe eşlik eden keyifli bir sohbette buluşmak isteyen herkesi 9 Ekim’den itibaren her Cuma, beIN GURME ve beIN CONNECT’te yayınlanacak eğlenceli programına davet ediyor.