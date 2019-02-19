Bir Dünya Barışı

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞEN ETKİNLİK

‘‘BİR DÜNYA BARIŞI’’

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Anadolu rock müziğinin kilometre taşı, besteci, söz yazarı, şarkıcı ve gerçekleştirdiği televizyon programları ile 7 den 77 ye herkesin sevgilisi olan Barış Manço’yu anmak üzere gerçekleştirilen "Bir Dünya Barış'ı" etkinlikleri Cemal Reşit Rey Konser salonunda düzenlenen panelin ardından, ziyarete açılan ve sanatçının özel eşyalarının yer aldığı sergi sonrasında görkemli bir konser ile tamamlandı.

Reşit Rey Konser Salonu'nda "20 Yılın Ardından Barış'a Özlem" adlı gerçekleştirilen panelde Barış Manço’nun yol arkadaşları anılarını ve duygularını anlattılar. Panelde, Manço ailesinden Lale Manço Ahıskalı, Doğukan ve Batıkan Manço, Moğollar’ın kurucularından Cahit Berkay, Kurtalan Ekspres'in bas gitarcısı Ahmet Güvenç ve Manço'nun yakın arkadaşı Erkmen Sağlam, Ünlü makyöz Oya Tolga ve Sim Tolga ile sanatçının hayatında yer edinen çok sayıda isim anılarını paylaştı.

Etkinlik kapsamında açılan "Barış'ın Dünyası" başlıklı serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Lütfi Şen de sanatçının vefatının 20. yılı olduğunu hatırlatarak, "Aslında Barış Manço vefatıyla aramızdan ayrılmadığı gibi daha çok aramızda. Ondan sonra doğanlar da Barış Manço'yu tanıyor. Çünkü Barış Manço'nun iyiden iyiye bir medeniyet inşa ettiğini biliyoruz. Bunu hem bu memleket için hem de bütün dünya için yaptı. Bütün bir dünyanın birikimini Türkiye’ye taşıdı. Türkiye'nin birikimini bütün dünyaya taşıdı. Sanat müziği ve halk müziğinin yanı sıra çağdaş bir ozan olarak, çağın gereklerini yerine getiren bir müzisyendi. Bir Barış Manço'nuz varsa sergi hazırlamanız kolay çünkü o kadar çok yaşanılmışlık var ki." şeklinde konuştu.

Şen, sanatçının ailesinin yanı sıra Barış Manço Müzesi'ndeki eserlere de değinerek, şu bilgileri verdi:

"Bu sergiyi daha çok Gözde Özgül'ün konsept birikimleriyle gerçekleştirdik. Buradaki derdimiz şuydu, Barış Manço'nun hem çok yerel hem de çok global olmasını, bütün dünyaya bu medeniyeti taşımasını, dünyadan da anlamlı şeyleri buraya taşımasını ifade eden bir sergi olarak kurguladık. Erkmen Sağlam'ın değerli fotoğraf arşivinden yararlandık ve onların baskılarını gerçekleştirdik. Birçok Barış Manço fotoğrafı belki ilk kez bu sergide ve bu kadar güzel ortaya çıktı. Daha önce hiç sergilenmemiş eserler de var sergide." Dedi

Daha sonra çok kalabalık bir senfoni orkestrası eşliğinde başta Moğollar, Burak Kut, Ayşegül Aldinç olmak üzere bir çok sanatçı Barış Manço şarkılarını sesledirirken programın bir bölümünde Manço’nun Ayı ve Arkadaşım Eşşek gibi çocukların hala dilinde olan şarkılarda senfoni orkestra eşliğinde çocuklar tarafından seslendirildilirken Doğukan Manço’da babasının şarkılarından oluşan bir dj performansı ile programa renk kattı.

Konsere Barış Manço hayranları çok büyük bir ilgi gösterirken salona sımayan seyircilerin büyük bir bölümü konseri sonuna kadar ayakta izleyerek Barış Manço’nun hala ne kadar çok sevildiğini gösterdiler.