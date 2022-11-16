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BİR DİLEK TUT FİLMİ İLE OSCAR’DA BAĞIMSIZ ADAY

Meta Akkuş’un yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği “Bir Dilek Tut” (Make a Wish) isimli filmi bağımsız olarak, yani bir ülkeyi temsil etmeksizin, genel yarışmada. En İyi Film ve En İyi yönetmen kategorisinde yarışacak... Bir Dilek Tut Filmi Türkçe İngilizce altyazılı olarak bağımsız kategoride yer alan ilk Türk filmi.

16 Kasım 2022 Çarşamba 10:46
BİR DİLEK TUT FİLMİ İLE OSCAR’DA BAĞIMSIZ ADAY

HABER: BURHAN AKDAĞ

 

Bir Dilek Tut filmi Los Angeles açılış gösterimini 7 Aralık 2022 de gerçekleştiriyor. Filmin oyuncularından Mehmet Turan Doğan geçtiğimiz aylarda Los Angeles’ta En İyi Genç Oyuncu ödülü ile ülkemize dönmüştü.

 

Meta Akkus “Bir Dilek Tut”(Make a Wish) isimli filmi ile geçen aylarda London İnternational Film Awards töreninde, En İyi Kadın Yönetmen ve En İyi Yabancı Film ödülleri, Children’s İnternational Film Festival of Wales’de En Iyi sinamatigrafy ödülünü almıştı.

 

Amerika’nın Los Angeles eyaletinde, Los Angeles Film Award ve LA Femme İnternational Film Festivalinde En İyi Yabancı Film, En İyi genç oyuncu, Mehmet Turan Doğan, En İyi Görüntü ve En İyi Film Müziği ödülünü almıştı.

 

Dünyanın dört bir yanından filmi ile festivallerde her dalda ödüller alan Meta Akkuş yaptığı açıklamada “Bir Dilek Tut filmimiz, sınırlarını aşmış, Türk filmi olmayı bırakıp her dile, her dine, her ırka, her insana dokunan, hitap eden evrensel bir eser olduğunu bize kanıtladığını daha önce dile getirmiştim. Oscar’a da bağımsız olarak katılıyor olmasını çok doğru buluyorum çünkü bende kendimi dünya vatandaşı olarak görüyorum, hatta dünyaya bile ait olmadığımızı düşünüyorum, Neşet Ertaş’ın dediği gibi, sadece buradan gelip geçen bir yolcuyuz. “Hep Yolcuyuz Böyle Geldik Böyle Gideriz, Dünya Senin Vatanın mı Yurdun mu?” Bir Dilek Tut ( Make A Wish) filmimizin dünya üzerinde önemli bir misyonu var, öyle olmasaydı maddeleşemezdi, bu onun yolculuğunun başı ve ben sadece onun Los Angeles’a giden akışına hayranlıkla şahitlik ediyorum. Bakalım ne güzellikler olacak  çok merak ediyorum. Bundan daha iyi nasıl olur acaba? Hep beraber göreceğiz. Bir Dilek Tut filmimizin  yolu açık, misyonu ise kendi gibi çok büyük, filmimin mesajından, her karesinden ve kadromdan gurur duyuyorum, çok teşekkürler.” diye devam etti.

 

Senaryosunu Meta Akkuş ve Avni Tuna Dilligil’in yazdığı, Enver Sülük’ün senaryo danışmanlığını üstlendiği Bir Dilek Tut filminde, Altan erkekli Mehmet Turan Doğan,  Almira Tuana, Alper İlker, Gün Akıncı, Yusuf Kemal Kılkış, Seda Alpat, Ender İlker, İhsan Berk Aydın Özer Tuncer ve Meta Akkuş rol alıyor. 

 

Filmin özeti: Yaşadıkları yerde çok güzel ve mutlu bir hayatı olan Kaan bir gün ailesinin İstanbul'a taşınacağını öğrenir. Bu haber onu üzer. Arkadaşlarını ve çok sevdiği kürek takımını bırakmak istemez. Bir şey yapıp bu yolculuğu durdurmalıdır. Sonunda çareyi Teyzesinin hediye ettiği kitabın sihirli sayfalarında bulur. "Bir Dilek Tut" isimli kitap sayesinde nasıl dilek tutacağını; saflığın ve iyi kalpliliğin tılsımını keşfeder. Kitap, ona bambaşka ufuklar

açar. Hiç hayal etmediği bir dünyanın kapısını aralar.

 

Kaan Bir Dilek Tut kitabı sayesinde, okulda uğradığı akran zorbalığına karşı hayal gücünü geliştirmeyi, kötülüğe sevgi ile karşılık vermeyi öğrenir. Kitabın baş karakteri Berke’nin annesini Vildan Atasever, dedesini ise Altan Erkekli canlandırıyor. Filmin hikayesi, 2009 yılında yazar yönetmen Meta Akkuş'a Paris sokaklarında yürürken fikir olarak geldi. 2009'dan beri bu proje üzerinde çalışan Meta Akkuş'a Mustafa Yazıcıoğlu müzikleriyle eşlik etti. Müziklerin büyük bir bölümü İstanbul’da, bir bölümü ise Los Angeles’ta canlı enstrümanlarla çalınarak kaydedildi.

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