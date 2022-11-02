HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU

Son çalışması Kusura Bakma ile adından söz ettiren Lerzan Mutlu Müzik Onair’den Alper Ergez’in sorularını yanıtladı. Yeni şarkısının ortaya çıkış sürecinden bahseden Lerzan Mutlu, “Anlattığım gibi uzun bir ilişkimde bir gün Whatsapp’tan bir mesaj attım. Mesaja gece yarısı bir soru işareti cevabı geldi. İnsan uzun süre birlikte olduğu insanın yazım dilini bilir ya… Onun yazım dili değildi, ‘Kimsin’ yazdım. Bir kızcağız o anda onun telefonundan beni aradı ve her şey o anda sonsuza dek bitti. Bu arada o kızcağız iki kere görüştüğü biriydi, insanların şuursuzluğu da hep kafamı kurcalamıştır. İki kere görüştüğüm birinin telefonunu kurcalamak, şifresini bulmak ve hadsizce 4 senelik insana mesaj atmak, beraber olduğun adamı cazip hale getiriyor. Bu adam da ‘Var bir numara’ deyip, bazı kadınlar da o adamın peşine düşüyor. Yani aslında adamda bir numara yok. Adam o ünlü kadının baktığı adam. Sonra da senin elinden adam almışlar gibi komik bir şekilde üstlerine güldürüyor maalesef! Bütün mevzu bu… Sonra da her yerden deli gibi beni aradı. Açmayarak, bu şarkıyı yazdım” dedi.

Lerzan Mutlu Alper Ergez’in “Sizce sanat dünyasından dost olunur mu?” sorununa ise şöyle yanıt verdi: “Gerçekten bilmiyorum ama hayatımda her zaman magazin oldu, olacak ve olmaya devam ediyor. Küs olduğum 1-2 kişi vardır herhalde. Varlıkları da yoklukları da hayatımda çok önemli olmayan, sanat camiasından ne dost olması olsa olsa kuyunu kazan, kürek olur ancak! Ama tabii dost mertebesi kadar olmasa da ‘Arkadaş’ her zaman var.”

Bir Daha Asla Magazin Programı Yapmam!



Yakın zaman değişik bir format ile ekranlar olacağının müjdesini veren Lerzan Mutlu, “Tabii ki yeni proje var ama çok seçiciyim. Asla’larım var. Mesela asla bir daha magazin programı yapmam. Eski yaptığım bir kanaldan iki ay önce çok sevdiğim insanlardan gelen magazin programını kabul etmedim. Mesela bunun gibi gelen hiçbir magazini kabul etmiyorum. Ben gazeteci değilim ki… Bu işi gazeteciler, magazinciler yapmalı. Onlar bu işin piri. Ben şarkıcıyım, televizyoncuyum. Magazinci değilim ki… ‘Milleti oturup, konuşayım. Onlar beni konuşsun’ kafası bu. Ama çok değişik bir format ile yakında ekranlarda olacağım!” diye konuştu.