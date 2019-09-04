Binbir Gece Masalları’nda yeni Şehriyar rolü Murat Parasayar’ın

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Bu yıl üç oyunla birden sezona giriş yapacak olan ÇTT Çiğdem Tunç Tiyatrosu kurucusu ve sahibi Çiğdem Tunç geçen akşam sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla, 2 yıldır oynadıklar Binbir Gece masalları adlı oyununda ki Şehriyar adlı tipleme için Murat parasayar ile anlaştıklarını müjdeledi.

‘‘Geçen sezon kaçıranlar ve seçimler nedeniyle gidemediğimiz il ve ilçeler üzülmesin BİNBİR GECE MASALLARI ile yeni sezonda yeniden huzurlarınızda olacağız.. Yeni sezondan kısmetse Binbir Gece Masallarının yeni Şehriyar'ı Murat Parasayar olacak.

Geçtiğimiz sezon ödülleri kucaklayan Çigdem Tunc Tiyatrosu'nda tatlı bir bayrak teslimi yaşanırken, bugüne kadar Hükümdar Şehriyar'a hayat veren Ergün Tino 'ya teşekkürü borç bilirim..Bir karizmatik aktörden diğerine bu sezon da Binbir Gece Masalları tam gaz yola devam.. Hoşgeldin Semerkand'ın güçlü hükümdarı,denizler hakimi Sinbad‘’ şeklinde yaptığı paylaşım hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.