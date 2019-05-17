Bilgen Bengü 49 yıllık kariyerini taçlandırdı

BİLGEN BENGÜ 49 YILLIK KARİYERİNİ SINGLE İLE TAÇLANDIRDI

GİT GİDEBİLİRSEN

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

1975 yılı Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye elemelerinde seslendirdikleri “Delisin” şarkısıyla bir gecede tüm ülkede tanınan Cici Kızlar grubunun en küçük üyesi olan Bilgen Bengü, 49 yıllık müzik kariyerini yeni single çalışması “Git Gidebilirsen” ile taçlandırdı.

Son dönemde Hakan Eren tarafından başlatılan ‘‘Şimdi 90’lar’’ konserleri müzikseverler ve genç nesil tarafından çok sevilmiş ve ilgi ile karşılanmıştı. Bu konserlerde tekrar sahnelerde görmeye başladığımız başarılı sanatçı Bilgen Bengü bu aralar oldukça mutlu. Ossi müzik etiketi ile çıkan yeni single ‘‘Git Gidebilirsen’’ tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı. ‘‘Git Gidebilirsen’’ şarkısının klibi Beylerbeyi’nde bulunan Su Merdum Hotel de Yönetmen Efe Cansoy tarafından çekildi. Bütün ekibin oldukça eğlenerek gerçekleştirdiği çekimde Bilgen Bengü’nün çok heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı.

“Git Gidebilirsen”

Söz ve müziği Mehmet Hayri Alkan’a, düzenlemesi Baha Boduroğlu’na ait olan şarkı, Ossi Müzik etiketiyle Hakan Eren’in prodüktörlüğünde müzikseverlerle buluşurken Fotoğraflarında Yaşar Şenyüz imzası var.

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