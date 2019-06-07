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Beyonce Türk Ayakkabısı Giydi

Azeri Türk modacı Rufat İsmayil’ın “Power Of Fire”  koleksiyonundan  özel tasarım ayakkabısını Dünyaca ünlü yıldız Beyonce giydi.

Beyonce Türk Ayakkabısı Giydi

Azeri Türk modacı Rufat İsmayil’ın “Power Of Fire”  koleksiyonundan  özel tasarım ayakkabısını Dünyaca ünlü yıldız Beyonce giydi.

07 Haziran 2019 Cuma 13:33
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Beyonce Türk Ayakkabısı Giydi

İSTANBUL-  New York Fashion Week’te Springs Studio’da gerçekleştirdiği Afffair:” The Butterfly Effect’ defilesini ardından 61. Grammy Ödüllerinde dünyaca yıldız Ashanti’ye yapmış olduğu kostüm ile  dünya  basınında büyük yankı bulun Azeri Türk modacı Rufat İsmayil’ın “Power Of Fire”  koleksiyonundan  özel tasarım ayakkabısını Dünyaca ünlü yıldız Beyonce Los Angels’ta ev sahipliğini yaptığı Lion King Art Galasında giydi.

128MN Instagram hesabından kostüm ayrıntılarında  ayakkabılarıda  paylaşması dikkat çekti. Rufat İsmail’ın el yapımı altın rengindeki tasarım  ayakkabıları Türk boncuklarıyla el işçiliğiyle işlenirken konu ile  alakalı ünlü modacı; "Dünya modasında Türk modacılarınında ayak seslerinin fazlasıyla  duyulması beni onurlandırıyor. Tasarımlarımın dünyaca ünlü yıldızlar  tarafından tercih edilmesi  beni  mutlu ve motive  ediyor" dedi.Los Angels’ta  bulunan Showroom'unda  satışta  olan ayakkabının fiyatının 1.250 Usd olduğu öğrenildi.


Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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