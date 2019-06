Beyonce Türk Ayakkabısı Giydi

İSTANBUL- New York Fashion Week’te Springs Studio’da gerçekleştirdiği Afffair:” The Butterfly Effect’ defilesini ardından 61. Grammy Ödüllerinde dünyaca yıldız Ashanti’ye yapmış olduğu kostüm ile dünya basınında büyük yankı bulun Azeri Türk modacı Rufat İsmayil’ın “Power Of Fire” koleksiyonundan özel tasarım ayakkabısını Dünyaca ünlü yıldız Beyonce Los Angels’ta ev sahipliğini yaptığı Lion King Art Galasında giydi.

128MN Instagram hesabından kostüm ayrıntılarında ayakkabılarıda paylaşması dikkat çekti. Rufat İsmail’ın el yapımı altın rengindeki tasarım ayakkabıları Türk boncuklarıyla el işçiliğiyle işlenirken konu ile alakalı ünlü modacı; "Dünya modasında Türk modacılarınında ayak seslerinin fazlasıyla duyulması beni onurlandırıyor. Tasarımlarımın dünyaca ünlü yıldızlar tarafından tercih edilmesi beni mutlu ve motive ediyor" dedi.Los Angels’ta bulunan Showroom'unda satışta olan ayakkabının fiyatının 1.250 Usd olduğu öğrenildi.





Haber: Elif Hayvalı