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Beyazperdenin yeni yıldızı İLKE AL

Oyuncu İlke Al, korku filmi “Efsunlu-Kabirden Gelen” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Genç yeteneğin kötü kalpli bir karaktere hayat verdiği film, 5 Temmuz Cuma günü vizyona girecek.

Beyazperdenin yeni yıldızı İLKE AL

Oyuncu İlke Al, korku filmi “Efsunlu-Kabirden Gelen” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Genç yeteneğin kötü kalpli bir karaktere hayat verdiği film, 5 Temmuz Cuma günü vizyona girecek.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:05
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Beyazperdenin yeni yıldızı İLKE AL


İSTANBUL- Sinema ve televizyon dünyası yeni bir yüz kazanıyor. Çok yakında vizyona girecek korku filmi “Efsunlu-Kabirden Gelen”, genç isim İlke Al’ın oyunculuk yeteneğini gözler önüne serecek. Hikayenin kötü kahramanını canlandıran İlke Al, başarılı performansıyla adından uzun süre söz ettirecek.


SIRA DIŞI ROLÜYLE
İLGİ ÇEKECEK


Tomris Çetinel ve Yusuf Köksal’dan tiyatro eğitimi alan, daha önce de “Bodrum Masalı” dizisi ve “Yol Arkadaşım” filminde küçük roller oynayan İlke Al, ilk büyük rolünü “Efsunlu-Kabirden Gelen” filminde üstlendi. 1989 doğumlu genç yetenek, filmde sıra dışı bir rolle seyirci karşısına çıkacak. Kötü kalpli bir kızı canlandıran ve rolüne oyuncu koçu Esin Doğan’la hazırlanan İlke Al, hem rolü hem de performansıyla ses getirecek: “Filmde Funda karakterini canlandırıyorum. Son derece baskın bir karakter ve kötü biri. Aynı zamanda lezbiyen. Gittiği okulda diğer öğrenciler üzerinde baskı kurmak için kendisine karşı gelen herkesle kavga eden, hatta dövmekten çekinmeyen biri. Okula yeni gelen Kübra da yine Funda’nın asiliklerine karşı kendini savunmaya çalışırken bambaşka bir olayın içine düşüyor.”


BU CUMA VİZYONDA


“Efsunlu-Kabirden Gelen” hasta olduğunu düşünülen bir kıza yardım etmeye çalışan bir gencin hikayesini konu ediyor. Filmde baş karakter Kübra’yı Sedef Şahin oynuyor. Yapımcılığını Enis Özkan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Uğur Kaplan’ın oturduğu film, 5 Temmuz Cuma günü seyirciyle buluşacak.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Elif HayvalıİLKE AL“Efsunlu-Kabirden Gelenİlke Al’“Bodrum Masalı”Yol Arkadaşım”
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