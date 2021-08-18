Beyaz Rusya güzelinin unutamadığı tat

Haber: Yaşar Şenyüz

BEYAZ RUSYA GÜZELİNİN

ÇEYREK ASIR UNUTAMADIĞI TAT

90’lı yılların Beyazrusya (Belarus) tesçilli güzellerinden Eva Svetlovich o dönemlerde BH ajansın kadrolu modeli olarak geldiği İstanbul’da Moda fotoğrafçısı Yaşar Şenyüz ile gerçekleştirdiği katalog çekimleri sırasında kendisine yapılan doğum günü sürprizindeki pastayı, aynı katalogta ki rol arkadaşı olan manken Mehmet Kavuk tarafından yapıldığını öğrendiğinde çok şaşırmıştı. Oysa manken Mehmet Kavuk’un esas mesleği aynı zamanda baba mesleği de olan pastacılık’tı ve kendisi de başarılı bir pastacıydı.

Yıllar Sonra Aynı Tadı Aradı

Çeyrek asır sonra geldiği ve yerleşmeye karar verdiği İstanbul’da tekrar eski moda fotoğrafçısı ile buluşan güzel manken doksanlı yılları yad ederken o zaman doğum gününde kendisine ikram edilen pastanın tadını hala unutamadığını söyleyince yeni bir sürpriz ile karşılaştı.

Eski Pastacı Manken Şimdi King CHEFF’in Kurucu Sahibi

O yıllarda o pastayı hazırlayan manken Mehmet Kavuk aradan geçen yıllar içinde mankenliği bırakmış ve kendini tamamen çocukluğundan beri emek verdiği pastacılığa adamıştı, İstanbul’un Anadolu yakasında (Tuzla’da’) King Cheff adlı lüx bir kafe pastane kurmuştu, bunu bilen Yaşar Şenyüz Beyazrusya güzeline ve pastacı manken Mehmet Kavuk’a bir sürpriz yaparak Manken Eva Svetlovich’I King Cheff’e götürdü ve 25 yıl sonra aynı pastanın tadı ile tekrar buluşturdu. Karşılaştıklarında birbirlerini tanımakta ve hatırlamakta hayli zorlanan iki mankenin tek ortak yanları ise 25 yıl önceki o pastanın unutulmayan tadı oldu.