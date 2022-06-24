BEVERLY HİLLS KOMŞULARI

HABER: BURHAN AKDAĞ

Amerikan sinemasının ve iş dünyasının bir çok ünlü ismi ile Beverly Hills’de komşu olan Akkuş çiftinin komşuları arasında Türkiye’den tanıdığımız Adnan Şen eşi Begüm şen çifti de var. Akkuş ailesinin en yakın komşuları Adnan-Begüm Şen çifti ile sık sık bir araya geliyorlar.

Fırsat buldukça bir araya gelmeye çalışan bu dörtlü birlikte vakit geçirmekten büyük keyif alıyorlar. Özellikle Uğur Akkuş ve Adnan Şen Holywood’da Türkiye’nin tanıtımı yapabilmek projeler geliştirmek için sık sık toplantılar yapıyor ve bilgiler topluyorlar..

Yine böyle bir günde Ebru Şallı komşuları Şen ailesi ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı..