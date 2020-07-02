Bestelerin şahı Sinan Akçıl’dan Sibel Can’ın albümüne Hat-Trik

HABER: AZİZ KARATAŞ

Koronavirüs nedeniyle evine stüdyo kurarak albümünü tamamlayan Can, yine işine dört dörtlük sarılarak albüm çalışmasını tamamladı. Bu dönemde değil albüm single bile çıkaramayanlara inat Can, tam 10 şarkıdan oluşan albümünü müzikseverlerin beğenisine sunacak. Profesyonellik bu olsa gerek. Ünlü sanatçının albümünde en dikkat çeken isim tabii ki bestelerin şahı Sinan Akçıl. Can’ın ‘Hayat’ isimli albümüne adını veren şarkının yanı sıra ‘Takiptesin’ ve ‘En Büyük Aşkım’ adlı şarkıları da bulunuyor bu projede.