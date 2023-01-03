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Beste fabrikatörü Sinan Akçıl, yılbaşı hediyesiyle İbrahim Tatlıses’i sevinç gözyaşlarına boğdu

İbo Show Yılbaşı 2023 Özel bölümü bu Cumartesi 20.00'da Star TV’de yayınlandı. Beste fabrikatörü Sinan Akçıl sürpriz şarkısıyla İbrahim Tatlıses’i sevinç gözyaşlarına boğdu.

03 Ocak 2023 Salı 13:50
Beste fabrikatörü Sinan Akçıl, yılbaşı hediyesiyle İbrahim Tatlıses’i sevinç gözyaşlarına boğdu

HABER: AZİZ KARATAŞ

Yaptığı her şarkısı hit olan beste fabrikatörü diye anılan ünlü sanatçı Sinan Akçıl, İbo Show Yılbaşı 2023 Özel bölümüne konuk oldu. Sinan Akçıl, İbrahim Tatlıses için yılbaşı hediyesi olarak hazırladığı 'İbo Fark Atıyor' şarkısıyla İbrahim Tatlıses’e büyükbir sürpriz yaptı.

İbo Show Yılbaşı 2023 Özel bölümü bu Cumartesi 20.00'da Star TV’de yayınlandı. Yılbaşı özel bölümüne konuk olan sanatçılardan Sinan Akçıl, İbrahim Tatlıses için yılbaşı hediyesi olarak hazırladığı 'İbo Fark Atıyor' şarkısıyla İbrahim Tatlıses’e büyükbir sürpriz yaptı.Sinan Akçıl'ın 2012 yılında yaptığı 'Fark Atıyor' şarkısını İbrahim Tatlıses için yeniden uyarladı. Programa uyarladığı şarkı ile giren Akçıl, Tatlıses’e yılın sürprizini yaptı. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan İbrahim Tatlıses, şarkıyı çok beğendiğini söyleyereksevinç gözyaşlarına boğuldu.

'İbo Fark Atıyor' Şarkı Sözleri

Doğdu doğdu Urfa'da

Mağaradan dünyalara

Ondaki ses kimsede yok, herkes başka kapıya

İnanki herkes çok değişti

Onu değiştirmedi yıllar

Aç sesi hadi sen de söyle dünyada tek İbo var

Yeni yıl herkese şans şans saçıyor

İbrahim Tatlıses ses yıkıyor

A bi de gördüm şovların şovunu

İbo Show herkese fark, fark atıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 03.01.2023 13:54
Anahtar Kelimeler:
Ibo Showİbo Show YılbaşıSİNAN AKÇILİbrahim Tatlıses
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