Best Of Year Awards 2021 Yılın Enleri Ödülleri sahiplerini bekliyor

HABER: AZİZ KARATAŞ

Ünlü sanatçı ve organizatör Ata Çağlayan imzalı Best Of Year Awards 2021 yılın enleri ödülleri 27 Mayıs’ta Fuat Paşa Yalısında sahiplerini bulacak…

Ata Çağlayan’ın sürpleriyle eğlence dolu muhteşem ödül gecesine sanat, medya ve iş sektörünün liderlerinin alacakları uluslararası onaylı harika bir ödül töreni bizleri bekliyor.

İşimin ve sektörümün en iyisiyim diye yola çıkanların ödülle taçlandırılacakları ve seçkin davetli grubunun karşısında ödüllerinin alacakları bu muhteşem ödül töreni 27 Matıs’ta Fuat Paşa Yalısında sahiplerini bulacak.

Ödül töreninde iş, medya, cemiyet ve sanat dünyasının bir araya geldiği, seçkin davetlilerin karşısında ödüllerin verildiği organizasyon Best Of Year Awards 2021 uluslararası onaylı ve Iso9001 belgelidir.