Beşiktaş'ta görkemli açılış

Önceki akşam şarkıcı Mehmet Erdem'in sahnesiyle kapılarını açan mekan, gelen misafirlerine inanılmaz bir gece yaşattı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdem, ''Muhteşem bir mekan. Bende bu gecenin açılışında burada olmaktan dolayı çok mutluyum'' dedi. Yeni albümüne çok güzel tepkiler geldiğini söyleyen şarkıcı, ''Bir kaç tane klip çekeceğiz. Yeni projelerde var. Mekanlarda çıkmaya da devam ediyorum. Her şey yolunda. Evlilikte çok güzel gidiyor. Yoğun çalıştığımız için, vaktimizin çoğunu Vildan ile evde geçiyoruz'' dedi.

Bi’Nevi Ortakları; Osman Erdem, Kemal Değirmenci, Yusuf pürcüBi Nevi alacati sektör de 3 yildir yer almaktadır ve her sene büyüyerek gastro ve eğlencede öncü olma yolunda ilerliyor, bunu da İstanbul,un incisi Beşiktaş'ta şubesini açtık. Vizyonumuz genç girişimci iş insanları ile sektöreltecrübesi olan kadrosuyla gastro eğlencede tercih edilen olmaktır.

Bi nevi alacati mekanlarin tarzini bölgenin eğlence anlayışına göre oluşturur. Bi Nevi markasinin oncelikli değerleri kaliteli hizmet, kaliteli eglencedir, bu anlayışla kalıcılık sağlayıp tercih edilen olmak istiyoruz.