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Berna Laçin beraat etti

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeni ile hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenen Berna Laçin Eşiz hakkında beraat kararı verildi. 

Berna Laçin beraat etti

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeni ile hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenen Berna Laçin Eşiz hakkında beraat kararı verildi. 

19 Şubat 2019 Salı 15:10
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Berna Laçin beraat etti

İstanbul DHA

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Berna Laçin Eşiz katılmadı. Laçin'i avukatı temsil etti. 

Laçin'in Avukatı Bekir Sinan Akboğa, yazılı savunma sunarak müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. 

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun unsurları bulunmadığı gerekçesi ile beraatine karar verdi. 


İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Berna Laçin Eşiz'in çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerinin tartışıldığı dönemde sosyal medya hesabında 3 Temmuz 2018'de idam cezasına ilişkin paylaşımda bulunduğu, bu paylaşımın muhtelif sosyal medya hesaplarında yoğun tepkilere neden olduğu, bunun üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede Laçin'in "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Berna LaçinBeraatDavaönce Vatan
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