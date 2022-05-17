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Berlin ve İstanbul arası 10 şarkı

Kaplan ve Ayaz Kaplı’nın dinleyicilere dopdolu hazırladığı yeni albümü “10 Numara” yayında. 10 şarkıdan oluşan albüm için Kaplan “Türk müzikte yapılmamış bir albüm hazırlama hedefi ile yola çıktık.

17 Mayıs 2022 Salı 10:58
Berlin ve İstanbul arası 10 şarkı

HABER: AZİZ KARATAŞ
 

Şarkılarda fantezi müzik ve rap müziği harmanladık” diyor. Kaplan ve Ayaz Kaplı’nın beraber yorumladığı albümün çıkış parçası “Bitsin Dertlerim”in müziği Burak Uğurlu’ya, sözleri ise Kaplan’a ait. Albümün diğer öne çıkan parçaları arasında ise “10 Bin Yaşında” ve “Gün Işığı” bulunuyor. “Bitsin Dertlerim”e Berlin ve İstanbul’da klip çeken ikili şarkıların kayıtları için de Berlin ve İstanbul arasında mekik dokudu. “10 Numara” 13 Mayıs’ta DMC etiketi ile tüm dijital mecralarda, klibi ise NetD kanalında yayında.

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Berlin Ve İstanbul Arası 10 şarkı
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