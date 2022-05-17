Berlin ve İstanbul arası 10 şarkı

HABER: AZİZ KARATAŞ



Şarkılarda fantezi müzik ve rap müziği harmanladık” diyor. Kaplan ve Ayaz Kaplı’nın beraber yorumladığı albümün çıkış parçası “Bitsin Dertlerim”in müziği Burak Uğurlu’ya, sözleri ise Kaplan’a ait. Albümün diğer öne çıkan parçaları arasında ise “10 Bin Yaşında” ve “Gün Işığı” bulunuyor. “Bitsin Dertlerim”e Berlin ve İstanbul’da klip çeken ikili şarkıların kayıtları için de Berlin ve İstanbul arasında mekik dokudu. “10 Numara” 13 Mayıs’ta DMC etiketi ile tüm dijital mecralarda, klibi ise NetD kanalında yayında.