Berkay'dan Yeni Biri Geldi

İSTANBUL- Son dönemde “Sakin”, “Ben” ve “Yok Öyle Dünyam” şarkılarıyla dinleyicileri derinden etkileyen ve radyo listelerinin üst sıralarını uzun süre bırakmayan Berksan, şimdi de “Yeni Biri” isimli yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturuyor.

BERKSAN FEAT. TURAÇ BERKAY – “YENİ BİRİ”

31 Mayıs’ta tüm dijital müzik platformlarında yer alacak olan Berksan feat. Turaç Berkay – “Yeni Biri”nin sözleri başarılı sanatçı Berksan’a, müziği ve düzenlemesi ise Turaç Berkay’a ait.

Yer yer elektronik altyapılara sahip aranjesiyle dikkat çeken şarkı, radyolara servis edildiği gün yayınlanmaya başlayarak şimdiden beğeni topladı.

BERKSAN ARANJÖR KARDEŞİ TURAÇ BERKAY İLE BİRLİKTE

“Yeni Biri” şarkısı kadar klibiyle de iddialı. Murat Joker yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Berksan’a klipte, şarkının müziği ve aranjesini de yapan kardeşi Turaç Berkay eşlik etti.

Berksan yalnız ve aşık bir adamı canlandırdığı klipte hareket eden bir araba üzerinde şarkı söylediği sahnelerle heyecan yaratırken; Turaç Berkay kendisine eşlik eden oyuncu ile macera dolu sahnelerle yer aldığı klipteki performansıyla göz doldurdu.

İkilinin hiçbir karede yan yana yer almadığı enerji dolu sahneler İstanbul’un çeşitli semtlerinde 18 saatte tamamlandı. Single ve klibin dikkat çekici fotoğraflarına ise Eren Yiğit imza attı.

Berksan feat. Turaç Berkay “Yeni Biri” 31 Mayıs Cuma günü (yarın) tüm müzik platformlarında!..

Haber: Elif Hayvalı