Berkan Aydoğan'dan yepyeni albüm geliyor!

HABER: SEDAT SARIKAYA



Bugünlerde yeni tekli çalışması klip ile birlikte yayınlandı.Eser 90'lı yıllarda değerli sanatçı Emrah ile hit olmuş "Seviyorum" isimli arabesk eserin Sözleri Sevilay Büyükçınar/Özcan Şenyaylar Müziği yine Özcan Şenyaylara ait olup Berkan Aydoğan tarzı ile müzik severlerin dinletisine sunuldu .Klip çekimlerini ünlü yönetmen Erkan Nas yaptı.1 Kasım tarihinde Berkan Aydoğanın yeni çalışması "Seviyorum" tüm dijital platformlarda müzik severlerle buluştu.Berkan Aydoğan'ın çalışmaları devam ediyor.Sanatçı çok yakında 5 eserlik yeni bir albüm çıkaracak.