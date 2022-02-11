Berhan Keskin'den "Yalan"

HABER: DİNÇER KARACALAR



Berhan Keskin'in, Isound pm etiketiyle yayınlanan "Yalan" isimli tekli çalışmasının, video klibi, netd müzik'te yayına girdi. Yapımcılığını Serkan Usta’nın üstlendiği single, Isound pm yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü ve Müziği Ersoy Dinç’e, düzenlemesi Burhan Nasouf’a ait olan "Yalan" isimli şarkının klibi, İstanbul’da çekildi.



Berhan Keskin, “Yalan” duygusu çok yoğun bir şarkı, bana geçirdiği duygulardan aldığım hissiyatı kamera önünde yansıtmaya çalıştım, ortaya çok güzel bir iş çıktı. Emeği geçen, katkısı olan herkese, yürekten teşekkür ediyorum, diye konuştu.



Klip linki: https://youtu.be/hvBR_xcJAwA