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BEREN SAAT-KENAN DOĞULU ÇİFTİNDEN DÜET SÜRPRİZİ

Hayranlarına düet sürprizi yapacak

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:27
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BEREN SAAT-KENAN DOĞULU ÇİFTİNDEN DÜET SÜRPRİZİ

İSTANBUL 

NEDRET HOTUN

Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile stüdyoya girdi. Doğulu’nun yeni çıkaracağı albümle yakından ilgilenen oyuncu, hayranlarına bir de düet sürprizi yapacak.

Daha önce katıldığı TV programlarında şarkılar söyleyen Beren Saat bu kez eşiyle birlikte albümde yer alacak bir parçada düet yapacak. Saat, daha verdiği bir röportajda, pandemi döneminde eşiyle birlikte kayıtlar yaptıklarını söylemişti. İkili düet yapacağı şarkıyı da bu kayıtlar arasından seçecek. 

Saat, ‘Kenan’la elektronik ve deneysel dans şarkıları yaptık. Şarkıları videolarıyla 2021’de yayınlayacağım. Hem oynayıp hem de yöneteceğim. Bunlar bazı anılarımın kısa filmleri gibi olacak’ diyerek projesinin sinyalini vermişti.

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Beren SaatKenan DoğuluçiftSürprizDüetNEDRET HOTUNönce VatanMagazin
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