 “BENİM HİKAYEM” TGRT HABER’DE BAŞLADI...

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yıllar önce bir gecede görme duyusunu yitiren Deniz Akbulut ile ilk bölümü başlayan ‘‘Benim Hikayem’’ seyirciden tam puan aldı. Duygusal anların yaşandığı programda, Akbulut’un dram dolu hayatını seyreden izleyiciler gözyaşlarını tutamadılar. Programı usta sunucular Ciğdem Tunç ve Murat Parasayar birlikte sunuyorlar.





TGRT Haberden Yepyeni Bir Program

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu ünlü sunucu Çiğdem Tunç ile televizyon ve tiyatro dünyasının ünlü sunucu ve oyuncusu Murat Parasayar’ın birlikte sunduğu “Benim Hikayem” TGRT Haber’de başladı.. Yapımcılığını Niyazi Hancı, program editörlüğünü magazinin usta ismi Önder Çorlu’nun üstlendiği “Benim Hikayem” adlı programda ünlülerin yaşamı mercek altına alınıyor. “ Benim Hikayem” de Türk sinema ve tiyatrosunda, müzik dünyasında, televizyon dizilerinde yıllarca emek vermiş birbirinden ünlü sanatçıların ilginç hikayeleri özel röportajlarla ekrana taşınacak.

Her Hafta Başka Bir Ünlü ve Bilmediğimiz Hayatı

Yine birbirinden ünlü isimlerle aynı filmlerde, dizilerde ve tiyatrolarda birlikte rol alarak hafızalarda yer edinmiş; oyuncu, müzisyen ve ünlülerin filmlerini yön yönetmenlerin hayatları ve başarıları bu programda yer alacak. Cüneyt Arkın, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Derya Tuna, Ferdi Tayfur, Ahmet Özhan, Necla Nazır, Aydan Şener, Caner Cinadoruk, Çoşkun Sabah ve Sezen Aksu gibi birbirinden ünlü bir çok sanatçının hayatları ”Benim Hikayem” programında işlenecek. canlı yayına konuk olarak alınacak.

Her hafta Cumartesi günleri canlı olarak yayınlanacak “Benim Hikayem”i izlerken zaman zaman düşünecek zaman zaman duygulanacak gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız.

Hayata karşı verdikleri mücadelelerin konu edileceği programa sanatçı konuklar da davet edilecek.

İlk Program Konuğu Deniz Akbulut

Programın ilk konuğu olan bir zamanların ünlü sinema oyuncusu Deniz Akbulut program sırasında 26 yıl önce eşinden yediği dayak sonrasında bir gecede görme yetisini nasıl kaybettiğini bütün gerçekleriyle anlattı. Bir zamanlar muhteşem güzelliği ve mavi gözleri ile herkesi kendine hayran bırakan Deniz Akbulut nasıl kör olduğunu ve sonrasında yaşadıklarını anlattıkça studyodaki bulunanları ve programı izleyen herkese hüzünlendirdi.

Akbuluta Müjdeli Haber

Canlı yayınlanan program sırasında yayına bağlanan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Levent Akçay Akbulut’un gözlerini açabileceğini iddia etti. Yayına bağlanan ünlü şarkıcı ve bestekar Coşkun Sabah’ta bir zamanlar birlikte aynı filmde başrol oynadıkları Deniz Akbulut’a destek çıktı. Yayına bağlanan bir başka kişi de Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı oldu. Yazıcı Akbulutun kitaplarını alarak destek olma sözü verdi.

“Benim Hikayem” Her hafta Cumartesi günü saat 23.00’de TGRT Haber’de izleyiciyle buluşacak..