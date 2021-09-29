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Bengisu Yeni Şarkısı ‘’Kusur Mu Sevmek’’ Yayında! 

29 Eylül 2021 Çarşamba 11:02
29 Okunma
Bengisu Yeni Şarkısı ‘’Kusur Mu Sevmek’’ Yayında! 

ASLAN SAYIM

Bengisu’nun yeni tekli çalışması ‘Kusur Mu Sevmek’ Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında. Naif ve güzel sesi ile kulaklarımızın pasını silen Bengisu doğal tarzı ile büyük beğeni topluyor. ‘Kusur Mu Sevmek’ şarkısının sözü ve müziği Aysun Yurdusever Düzenleme Erim Karamenderes Aranje ise Selim Sualp imzası taşıyor. Şarkının klibi ise deniz kenarında güzel bir ambiyans  ile çekildi. Klip yönetmenliğini ise Ünal Arı üstlendi. Müzik Yapımcıları Hayrettin Güneş ve Mehmet Güneş ise Grand Müzik ailesi olara bu yıl bir çok ünlü sanatçı ile anlaşma sağlayıp rakip müzik şirketlerini geride bıraktı. Grand Müzik Youtube kanalı tıklanma ve izlenmeleriyle başarıya koşuyor. 

Son Güncelleme: 30.09.2021 13:20
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Bengisu Yeni Şarkısı Kusur Mu Sevmek Yayında
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