İSTANBUL- ‘Yalı Çapkını’ dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Diren Polatoğulları, Hakan Gence’nin bu haftaki konuğu oldu.

“Oyunculuk meslek olamaz, oyunculuğu meslek olarak alırsam ben yapamam. Çünkü mesleğin belli kuralları, belli saatleri olur, benim öyle bir şeyim yok. Ben 24 saat çalışan biriyim” diyen oyuncu, seyircilere kötü karakterleri sevdirmeyi sevdiğini söyledi: “Bunu da ahlaklı ve namuslu bir şekilde yapmak gerekiyor. Kötünün defoları oluyor, problemleri oluyor, problem yaratıyor. Biz öyle insanları takip etmeyi daha çok seviyoruz. Ama kahramanların defoları olmuyor. Kusursuz birini görmek istemiyor seyirci, ben de istemem yani.”

Özel hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan oyuncu “Biraz patavatsızımdır ama romantik değilim de diyemem. Bazen iltifat etmeye çalışırsın, pot kırarsın falan ya, öyle işte. Düz adamım, istediğimi söylerim, içimde kalmaz” diye ekledi.

HABER: SELÇUK BULUT