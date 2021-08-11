BELARUS GÜZELİNİ AĞLATTILAR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ





Tuzla Dr.İdris Güllüce kültür merkezi’inde geçtiğimiz akşam sahneye konan Bizim Evde 2 Devre adlı oyunla aylar sonra tekrar seyirciyle buluşan Züyatro ekibi Kah güldürürken Kah ağlatmayı başardı. Zülfikar Yazgaç’ın yazıp yönettiği oyunda ayrıca Merih Fırat,Tuncay Gençkalan,Tolga Öz, Yaşar Ayvacı, Melek İşlek, Ebru Çömlekçi ve Asım Ünal oynuyor. Aynı evde yaşanan iki ayrı zamanda ki olayların yer aldığı oyunda ki komik sahnelerle kahkahalar atan seyirci, madde bağımlılığına yakalanan evin kızının duygusal anları ile gözyaşlarını tutamıyor.

Belarus Güzeli Eva Svetlovich Duygulandı

Doksanlı yılların tesçilli Belarus güzeli olan manken oyuncu ve şarkıcı Eva Svetlovich’te oyunu izleyenler arasındaydı. Türkiye’ye yerleşen güzel oyuncu büyük bir dikkatle eğlenerek seyrettiği, kahkahalar attığı oyunda, aynı zamanda oldukça duygusal anlarda yaşadı. Oyunun sonunda bütün ekibi tek tek kutlayarak sahnede hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.