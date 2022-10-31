Bela Blanje Bayram Defilesi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yurtdışından sonra İstanbul'da da güzellik sektörüne yatırım yapan Bela Blanje Nişantaşı şubesiyle İstanbul'un en büyük konsept güzellik merkezi ve kuaförü oldu. Güzellik Sanattır mottosuyla yola çıkan Bela Blanje kurucuları Can Deniz ve Mina Deniz, her fırsatta tüm şubelerinde seçkin markalarla işbirliği yaparak iş, sanat ve cemiyet hayatını bir araya getiren sanatsal etkinlikler ve davetler düzenleyerek dikkatleri çekiyor.

Bayram Özel Defilesi

Geçtiğimiz Cumartesi günü kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Nişantaşı şubesinde seçkin davetlilerine BelaBlanje & Nersi Fashıon Show Makeup & Fashıon Desıgn Challenge defilesi ile çok özel bir bayram defilesi ve etkinlik organize ederek, Sait Şokri ve Mona Şokri'nin kurucuları olduğu Nersi Fashıon House özel kapsül koleksiyonunun defilesi ve Keune Hair Cosmetics ile güzelliğin bir bütün olduğu vurgusu yapılarak, davetlilerine unutulmaz anlar yaşattı. Marka kurucusu Can Deniz ''İstanbul'da sadece bir güzellik merkezi ve kuaför salonu değil, sanatla iç içe ve güzelliği bütünleştiren diğer sektörlerle de iş birliği halinde olarak misafirlerimizle sürekli farklı etkinlikler ve davetler düzenleyerek bir arada olmak en büyük güzelliktir'' dedi.



