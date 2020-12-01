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Bedük’ten Sultanlara Tam Destek

Başarılı sanatçı Bedük, Misli.com Voleybol Sultanlar Ligi’nin tanıtım filmine özel “Oynayalım” şarkısını yeniden yorumladı.

01 Aralık 2020 Salı 12:04
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Bedük’ten Sultanlara Tam Destek

HABER: HAKAN KANBUROĞLU
 
Başarılı sanatçı Bedük, Misli.com Voleybol Sultanlar Ligi’nin tanıtım filmine özel “Oynayalım” şarkısını yeniden yorumladı. Tanıtım filminde, Bedük’ün seslendirdiği şarkının sözlerinden bazıları şöyle ‘’Sadece en iyiler bu ligi hak ederler, kaldır kolları gel hazırsan oynayalım. ‘’ Sosyal medya hesaplarından da desteklerini paylaşan Bedük, paylaşımına ‘’Sultanlar Ligi’nde bütün takımlarımıza başarılar dilerim. Sultanlara hep destek, tam destek’’ notunu düştü.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BedükMisli.cümVoleybolSultanlar LigiDestekMüzikHaberMagazinOynayalım
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