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‘‘BAYRAK 3’’ FİLMİNE HOLYWOOD STARI

MIKE MITCHELL ve WİLMA ELLES BU FİLM DE BULUŞACAK

08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:21
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‘‘BAYRAK 3’’ FİLMİNE HOLYWOOD STARI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Çekimleri Aydın’da gerçekleştirilen ve sponsorsuz olarak çekilen Bayrak filminin üçüncüsü geliyor. Filmin yapımcısı ve yönetmeni Serkan Tuzcu’nun açıklamasına göre Holywood starı Mike Mitchell ve Wilma Elles in yanı sıra usta oyunculardan İskender Bağcılar, Selahattin Taşdöğen, Mehmet Ulay, Sinan Bengier, Esra Demirkapı, Nevzat Yakışıkboy, Ayhan Eroğlu ve Avrupa'da ve ülkemizde pek çok ünlünün menajerliğini yapan Vedat Uçar’da yeni kadroda yer alacak isimler olacaklar. Çekimleri İstanbul ve Aydın'da gerçekleştirilecek olan. Serkan TUĞCU; kısıtlı imkanlarla başlattığımız projenin bu noktaya gelmesi bizim için çok anlam ifade ediyor. Kadromuz ve senaryomuz çok kaliteli. Filmimize gereken destek verildiğinde dünyada ses getirecek bir proje olacağına inanıyorum. Adı Bayrak olan bu projeye vatanına milletine gönül veren her kesimden Yapımcılarımızdan ve büyük markalarımızdan destek bekliyorum. Bizler işi sahasında öğrenerek bugünlere geldik. Artık büyük bir adım daha atıp isteyince neler yapabileceğimizi arkamızdan gelen gençlere göstermek istiyoruz." Dedi. Çekimlere cast çalışmasının ardından Ağustos ayında start verileceği, tamamlanmasının ardından pek çok platformda yayınlanacağı öğrenildi. Filmde ; M.Kemal Atatürk tarafından 1930 yılında kurulan ve günümüze kadar gizliliğini devam ettiren vatansever birim ile dünyayı yöneten 5 büyük ailenin mücadelesi anlatılmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
BAYRAK 3 FİLMİHOLYWOOD STARISerkan Tuzcu
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