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Bayan Sus’tan mesaj var

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29 Nisan 2020 Çarşamba 17:47
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Bayan Sus’tan mesaj var

BAYAN SUS’TAN MESAJ VAR; BAŞKA ÇARE YOK, PANDEMİ BİTENE KADAR

EVDE KAL TÜRKİYEM

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bir zamanlar bütün hastanelerde, sağlık ocaklarında, eczanelerde sımsıcak sevecen bakışı ile sus işareti yaparak bizi karşılayan hemşire fotoğrafının sahibi Dilek Tunca’nın Pandemi dolayısı ile büyük bir kaos yaşayan dünyaya mesajı var. ‘Şimdi zaman evde kalma zamanıdır, kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayınız’  Pandemi yasaklarının başlamasından bu yana yaş kısıtlaması nedeni ile İzmir Karşıyaka’daki evinden dışarıya çıkamayan Tunca, Covit-19 salgınını oldukça yakından takip ediyor. Ambulans şoföründen doktorlara, hasta bakıcısından hemşirelere kadar bütün sağlık çalışanlarının özverili emekleri için onları tek tek alkışladığını söylerken, en büyük dileğinin de bu salgının bir an önce bitmesi ve bütün dünyanın rahat bir nefes alması olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en çok tanınan hemşiresi...

Model olarak çalıştığı 1976 Yılında bir ilaç firmasının reklam amaçlı çekimlerinde ödünç alınan başhemşire kıyafeti ile sus işareti yaparak büyük bir üne kavuşan Dilek Tunca’nın bu fotoğrafı bir simge olarak Türkiye’de bulunan hastanesinden sağlık ocağına kadar bütün sağlık kuruluşların neredeyse her odasını süslemişti. ‘O dönemde fotoğrafım o kadar tanınır hale gelmişti ki benim model olduğumu bilmeyen bir çok insan beni gördükleri yerde tanıyorlardı ama gerçekten hemşire zannediyorlardı, bütün yakın çevrem de bana ‘Bayan Sus’ lakabını takmıştı.

Sağlık çalışanlarını çok takdir ediyorum

Covit-19 Pandemi sürecini medya kanalları vasıtası ile çok yakından takip ettiğini anlatan Tunca ‘Tüm sağlık çalışanları bu dönemde canlarını ortaya koyarak ailelerinden, sevdiklerinden, çocuklarından haftalarca uzakta kalarak ve büyük bir risk üstlenerek mesleklerini icra etmeye çalışıyorlar. İnsan üstü bir özveri ile emek vererek gerçekleştirdikleri bu işin karşılığı asla almış oldukları para ile ölçülemez. Ben bütün sağlık çalışanlarını takdir ediyorum, onlarla gurur duyuyorum ve bir kez daha Önce Vatan Gazetesi aracılığı ile alkışlıyorum, hepsini çok seviyorum iyiki varlar’ dedi.

Sağlık çalışanlarına yardımcı olalım;

Covit-19 dolayısı ile tüm dünyada olduğu gibi büyük bir sınav veren ülkemizde bizler halk olarak neler yapmamız gerektiği konusunda Dilek Tunca’ya son mesajınız nedir diye sorduk. ‘Bu geçirmiş olduğumuz olağanüstü günlerde eğer imkanımız varsa sağlık çalışanlarının hayatlarını kolaylaştırabilmek için elimizden geldiği kadar yardımcı olalım, hiç bir şey yapamasak bile sosyal medya hesaplarımızdan onlarla ne kadar gurur duyduğumuzu yazarak onlara ulaşmasını sağlayabiliriz. Bu meslekte moral en büyük ihtiyaçtır unutmayalım ki hiç bir sağlık çalışanı robot değildir, onlarında birer kalbi ve birer duygusu var. Bu zor günlerde hepsine kolaylıklar diliyorum’ dedi...

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 29.04.2020 17:54
Anahtar Kelimeler:
Bayan SusDilek TuncaLütfen Susunuz IşaretiHemşireHemşire Susunuz IşaretiLütfen Susunuz
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