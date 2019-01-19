Batum’da Serdar Ortaç’lı kutlama

HABER: DİLEK KÖROĞLU



Batum’un en çok tercih edilen otellerinden Golden Palace Hotel & Casino, 5’inci yılını görkemli bir organizasyonla kutladı. 19 Ocak gecesi gerçekleşen kutlamada Serdar Ortaç sahneye çıktı.





Gürcistan’ın en büyük şehirlerinden biri olan Batum’un merkezinde hizmet veren Golden Palace Hotel & Casino, kuruluşunun 5’inci yıldönümünü çok özel bir geceyle kutladı. Dünyanın dört bir yanından tatilcileri ağırlayan Batum’un en çok tercih edilen otelleri arasında başı çeken Golden Palace Hotel & Casino, 19 Ocak Cumartesi gecesi muhteşem bir eğlenceye ev sahipliği yaptı.



Golden Palace Hotel & Casino’nun 5’inci yıl kutlamasında sahneye pop müziğin yıldız isimlerinden Serdar Ortaç çıktı. Ünlü sanatçı en sevilen şarkılarını bu kez otelin özel misafirleri için seslendirdi. Casino’su, rahat ve şık odaları, güleryüzlü personeli ve lezzetli yemekleri ile tatilcilere konforlu hizmet sağlayan Golden Palace Hotel & Casino, 5’inci yıl kutlaması ile Batum’da yılın ilk ve en büyük organizasyonuna imza atmış oldu.