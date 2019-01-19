Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98455
ALTIN
219.273
DOLAR
5.3279
STERLİN
6.8460
EURO
6.0542
Husumetli iki grubun tartışması, cinayetle bitti
Husumetli iki grubun tartışması, cinayetle...
Beykoz'da orman alandaki köşkte yangın
Beykoz'da orman alandaki köşkte yangın
Alkollü sürücü otomobili polislerin üzerine sürdü: 1 yaralı
Alkollü sürücü otomobili polislerin üzerine...
Özhaseki: Baharla birlikte herkesin işi çok iyi olacak
Özhaseki: Baharla birlikte herkesin işi...
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü...

Batum’da Serdar Ortaç’lı kutlama

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız…

Batum’da Serdar Ortaç’lı kutlama

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız…

19 Ocak 2019 Cumartesi 13:20
0 Okunma
Batum’da Serdar Ortaç’lı kutlama

HABER: DİLEK KÖROĞLU


Batum’un en çok tercih edilen otellerinden Golden Palace Hotel & Casino, 5’inci yılını görkemli bir organizasyonla kutladı. 19 Ocak gecesi gerçekleşen kutlamada Serdar Ortaç sahneye çıktı.


Gürcistan’ın en büyük şehirlerinden biri olan Batum’un merkezinde hizmet veren Golden Palace Hotel & Casino, kuruluşunun 5’inci yıldönümünü çok özel bir geceyle kutladı. Dünyanın dört bir yanından tatilcileri ağırlayan Batum’un en çok tercih edilen otelleri arasında başı çeken Golden Palace Hotel & Casino, 19 Ocak Cumartesi gecesi muhteşem bir eğlenceye ev sahipliği yaptı. 


Golden Palace Hotel & Casino’nun 5’inci yıl kutlamasında sahneye pop müziğin yıldız isimlerinden Serdar Ortaç çıktı. Ünlü sanatçı en sevilen şarkılarını bu kez otelin özel misafirleri için seslendirdi. Casino’su, rahat ve şık odaları, güleryüzlü personeli ve lezzetli yemekleri ile tatilcilere konforlu hizmet sağlayan Golden Palace Hotel & Casino, 5’inci yıl kutlaması ile Batum’da yılın ilk ve en büyük organizasyonuna imza atmış oldu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Serdar OrtaçBatum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haliç’te arabesk rüzgarı esecek!
Haliç’te arabesk rüzgarı esecek!
Muhterem Nur’a hakaret davası
Muhterem Nur’a hakaret davası
“Güzelliğim babamdan”
“Güzelliğim babamdan”
Özlemce yeniden ekranlarda
Özlemce yeniden ekranlarda
Berdan'dan Alişan'a şaşırtan hediye...
Berdan'dan Alişan'a şaşırtan hediye...
Edis’in Yeni Şarkıyla Özel Gecesi
Edis’in Yeni Şarkıyla Özel Gecesi
Aydilge ve Halil Sezai ''Aşk Yüzünden'' Bir Arada
Aydilge ve Halil Sezai ''Aşk Yüzünden'' Bir Arada
Betül Demir’den çifte imza
Betül Demir’den çifte imza
​​​​​​​İŞADAMLARINDAN MASKE’Lİ KONSER 
​​​​​​​İŞADAMLARINDAN MASKE’Lİ KONSER 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ