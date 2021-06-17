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Batuhan Mutlugil'in 'Yadigar' albümünün üçüncü video klibi

17 Haziran 2021 Perşembe 11:20
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Batuhan Mutlugil'in 'Yadigar' albümünün üçüncü video klibi

'YOR BENİ'

Kendi müzik geçmişini, bugüne kadar yazdığı şarkıları topladığı “Yadigar” da anlatan  Batuhan Mutlugil,  Pasaj & Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan albümünün 'Bambaşka' ve 'Veda Olsun'dan sonraki üçüncü video klibini 'Yor Beni' şarkısına çekti.

'Yor Beni' şarkısının video klibi; Batuhan Mutlugil'in içsel yolculuğunun kısa film tadında doğal bir şekilde Gürcan Gürşeçi yönetmenliğinde Bodrum'da çekilen görüntülerinden oluşuyor.

“Yadigar” albümü, Batuhan Mutlugil’in eski dönemlerde çeşitli gruplarda birlikte çalıştığı müzisyenler Caner Üstündağ ve Utku Ünal'la stüdyoda tekrar bir araya gelip besteleri hayata geçirmeye başlamasıyla ortaya çıktı.

Bir yıllık çalışma sürecini, Batuhan Mutlugil: “Aslında Yadigar, hiçbir zaman planlamadığım ve hesapta olmayan bir albümdü. Ancak çalışma süreci sona geldikçe ve parçalar ortaya çıktıkça bende bambaşka duygular yarattı” sözleriyle anlatıyor. İstanbul Pür Stüdyosunda hücum kayıt şeklinde kaydedilen albümün prodüktörlüğünü Batuhan Mutlugil ve Caner Üstündağ yaptı. Değişik müzik stillerini trio sounduyla dinleyenlere sunmayı hedefleyen bu albümde tüm besteler ve sözler Batuhan Mutlugil'e ait.

YOR BENİ

Bir sözünden keyfim kaçtı, kaçtı kaçıyor

Yer yerinden oynar gibi, başım çatlıyor

Zor bana zor

Zor bana zor

Kaş yaparken gözün çıktı, çıktı çıkıyor

Verdiğin sözler senin de, tuttu tutmuyor

Zor bana zor

Aklım uçar, nazın geçer mi zor

Yor beni yor

Bana böylesi hoş geliyor

Yor beni yor

Sabrım taşar, acım biter mi zor

Yor beni yor

Bana böylesi hoş gibi, sevmesi boş gibi geliyor

Gözlerimden akan yaşlar, aktı akıyor

Bu iş artık beni aştı, aştı aşıyor

Zor bana zor

Zor bana zor

Bir tek attım, gemi battı, battı batıyor

Şu gönlümden bir tel koptu, koptu kopuyor

Zor bana zor

Aklım uçar, nazın geçer mi zor

Yor beni yor

Bana böylesi hoş geliyor

Yor beni yor

Sabrım taşar, acım biter mi zor

Yor beni yor

Bana böylesi hoş gibi, sevmesi boş gibi geliyor

Haber Sedat Sarıkaya

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Batuhan Mutlugilin Yadigar Albümünün üçüncü Video Klibi
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