BATUHAN KORDEL “SON DANS”IYLA İDDİALI!

HABER: DİNÇER KARACALAR

EtkileyiciyorumuveşarkılarıylagenişbirdinleyicikitlesiolanvedijitalplatformlardamilyonlarcadinlemeyeulaşanKordel, sözvemüziğiyinekendisineaitolan“Son Dans”ıylaiddialı.

Yakın zamanda Işıl Ayman ile birlikte seslendirdiği “Sevsek de Olmuyor” ile dinleyiciyle buluşan Batuhan Kordel, bu kez güçlü müziği ve sözleriyle tek başına karşımızda.

Duygu dolubirayrılıkşarkısıkalemealanKordel, “Son Dans”tadinleyiciyi hüzünlü ve -her şeye rağmen- aşka dair umutlarla dolu bir yolculuğa çıkaracak. ŞarkınındikkatçekicigüçlüaranjesindeiseEfe Demiryoğuran imzası bulunuyor.

1 Temmuz’da tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak olan şarkının Mustafa Gümüş yönetmenliğinde çekilenklibi de şarkıyla aynı anda sanatçının Youtube kanalında yayında olacak.Klibin sanat yönetmeni ise Mel Piyale.