Başöğretmen 90 Yaşında

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Bu yıl 19. kez düzenlenecek olan “İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödül Töreni” 19 Mart Salı günü Maslak’daki Hilton Otel’in de gerçekleşecek. YEKÜV Vakfı’nın da geceye dahil edildiği ödül töreni için hazırlıklar devam ederken, her yıl farklı bir konu başlığı adı altında yapılan ödül töreninin bu yıl ki konusu ise “Eğitim” olacak. Bu anlamlı gecede ayrıca Atatürk’e “Başöğretmen”lik ünvanı verilişinin 90. yıl dönümü kutlaması da yapılacak

Her yıl “magazinci.com” internet sitesinin ev sahipliğinde düzenlenen “İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödü Töreni” için hazırlıklar devam ediyor. Bu yıl 19. kez düzenlenecek olan ödül töreninde pek çok dalda ödüller sahiplerini bulacak. Hilton İstanbul Maslak‘ta gerçekleşecek ödül törenini tanıtım toplantısına oyuncu Wilma Elles ile Neslihan Maltepe’de katıldılar. Ödül töreni öncesi düzenlenen toplantıda detayları açıklanan “İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödü Töreni”nin her yıl önemli bir konu hakkında topluma mesajlar verildiği ve farkındalık yaratıldığı bir sosyal sorumluluk projesi de hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda otizim, çocuk gelinler ve kadına şiddet konularının işlendiği törenin bu yıl ki konu başlığı ise “Eğitim” olacak.

YEKÜV ile iş birliği yapıldı…

Ödül törenini organize eden magazinci.com internet sitesi bu yıl YEKÜV Vakfı (21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) ile ortak çalışma yaparak “Eğitim” konusunu gündeme getirecek. Eğitimin öneminin dile getirileceği özel geceye katılanlardan bu konu da düşüncelerini dile getirmeleri istenerek farkındalık yaratılmasını sağlayacaklar. YEKÜV vakfı başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan vakıf başkanı Işın Özdemir “27 yıllık bir vakıf olarak önemli hizmetler yaptık. Konu eğitim olunca biz de işin içinde olmaktan büyük mutluluk duyduk. Ayrıca bu eğitim öğretim yılı da Atatürk’e “Başöğretmen”lik ünvanının verilişinin 90. Yıl dönümü. Bu nedenle “Eğitim” konusu bu sene daha da büyük bir önem kazanıyor” dedi. Toplantıda Atatürk’e “Baş Öğretmen”lik ünvanı verilişinin 90. yıl dönümü nedeniyle pasta kesilerek mini bir kutlamada da yapıldı.

Organizasyonun ev sahibi magazinci.com internet sitesi sahibi gazeteci Nurettin Soydan, hazırlıkları süren ödül törenine katkılarından dolayı YEKÜV vakfına, Hilton İstanbul Maslak’ın Genel Müdürü Özkan Alkan ve sunucular Willa Elles ile Neslihan Maltepe’ye teşekkür ederek “Biz her yıl ödül törenini düzenlerken davetli misafirlerimiz ile birlikte önemli bir konuda farkındalık yaratmak için de çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.