Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101604
ALTIN
222.981
DOLAR
5.3317
STERLİN
7.0178
EURO
6.0906
Trabzonspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Monte Carlo'da zafer Sebastien Ogier'in
Monte Carlo'da zafer Sebastien Ogier'in
Tatilde çocuğun besin alerjisi artıyor
Tatilde çocuğun besin alerjisi artıyor
'Tıp Bilimine Yön Veren' 3 bilim insanı Yeditepe'de
'Tıp Bilimine Yön Veren' 3...
Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine...

Başöğretmen 90 Yaşında

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Başöğretmen 90 Yaşında

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

28 Ocak 2019 Pazartesi 18:21
0 Okunma
Başöğretmen 90 Yaşında

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Bu yıl 19. kez düzenlenecek olan “İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödül Töreni” 19 Mart Salı günü Maslak’daki Hilton Otel’in de gerçekleşecek. YEKÜV Vakfı’nın da geceye dahil edildiği ödül töreni için hazırlıklar devam ederken, her yıl farklı bir konu başlığı adı altında yapılan ödül töreninin bu yıl ki konusu ise “Eğitim” olacak. Bu anlamlı gecede ayrıca Atatürk’e “Başöğretmen”lik ünvanı verilişinin 90. yıl dönümü kutlaması da yapılacak

Her yıl “magazinci.com” internet sitesinin ev sahipliğinde düzenlenen “İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödü Töreni” için hazırlıklar devam ediyor. Bu yıl 19. kez düzenlenecek olan ödül töreninde pek çok dalda ödüller sahiplerini bulacak. Hilton İstanbul Maslak‘ta gerçekleşecek ödül törenini tanıtım toplantısına oyuncu Wilma Elles ile Neslihan Maltepe’de katıldılar. Ödül töreni öncesi düzenlenen toplantıda detayları açıklanan “İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödü Töreni”nin her yıl önemli bir konu hakkında topluma mesajlar verildiği ve farkındalık yaratıldığı bir sosyal sorumluluk projesi de hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda otizim, çocuk gelinler ve kadına şiddet konularının işlendiği törenin bu yıl ki konu başlığı ise “Eğitim” olacak.

YEKÜV ile iş birliği yapıldı…

Ödül törenini organize eden magazinci.com internet sitesi bu yıl YEKÜV Vakfı (21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) ile ortak çalışma yaparak “Eğitim” konusunu gündeme getirecek. Eğitimin öneminin dile getirileceği özel geceye katılanlardan bu konu da düşüncelerini dile getirmeleri istenerek farkındalık yaratılmasını sağlayacaklar. YEKÜV vakfı başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan vakıf başkanı Işın Özdemir “27 yıllık bir vakıf olarak önemli hizmetler yaptık. Konu eğitim olunca biz de işin içinde olmaktan büyük mutluluk duyduk. Ayrıca bu eğitim öğretim yılı da  Atatürk’e “Başöğretmen”lik ünvanının verilişinin 90. Yıl dönümü. Bu nedenle “Eğitim” konusu bu sene daha da büyük bir önem kazanıyor” dedi. Toplantıda Atatürk’e “Baş Öğretmen”lik ünvanı verilişinin 90. yıl dönümü nedeniyle pasta kesilerek mini bir kutlamada da yapıldı. 

Organizasyonun ev sahibi magazinci.com internet sitesi sahibi gazeteci Nurettin Soydan, hazırlıkları süren ödül törenine katkılarından dolayı  YEKÜV vakfına, Hilton İstanbul Maslak’ın Genel Müdürü Özkan Alkan ve sunucular Willa Elles ile Neslihan Maltepe’ye teşekkür ederek “Biz her  yıl ödül törenini düzenlerken davetli misafirlerimiz ile birlikte önemli bir konuda farkındalık yaratmak için de çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İnternet MedyasıYılın En İyileriBaşöğretmenYEKÜV Vakfı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jüri yollarda
Jüri yollarda
Önce ödül verdiler sonra göbek atıp eğlendiler
Önce ödül verdiler sonra göbek atıp eğlendiler
Haliç’ten müziğin efsaneleri geçti!
Haliç’ten müziğin efsaneleri geçti!
Koray Avcı’dan müzik şöleni
Koray Avcı’dan müzik şöleni
Demet Sağıroğlu’ndan dobra açıklamalar
Demet Sağıroğlu’ndan dobra açıklamalar
Baba oğul sömestr tatili
Baba oğul sömestr tatili
Bu gizemli kadın kim?
Bu gizemli kadın kim?
GİZEM SAATCİ BAND 2019'A MUHTEŞEM GİRDİ
GİZEM SAATCİ BAND 2019'A MUHTEŞEM GİRDİ
Oğluyla ilk uçuşu Konya’ya
Oğluyla ilk uçuşu Konya’ya

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ