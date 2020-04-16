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Basliga Turk ve Latin Amerika şairlerinin şiirlerini yorumluyor

Ersin Faikzade, Türkiye'nin en çok yönlü sanatçılarının başında geliyor.

16 Nisan 2020 Perşembe 15:26
29 Okunma
Basliga Turk ve Latin Amerika şairlerinin şiirlerini yorumluyor

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL -  Muhtesem bir ses, konserleri, Dünya Barış Elçisi, uluslararası platformlarda Türkiye'yi tek başına temsil eder, insanlık projelerinde 6 kıtada görev alıyor, dünya ülkelerinde dostluk ve sevgi bağları kuruyor. Ayrıca yazar, önümüzdeki günlerde tarihi araşytırma ve biyografi kitabı “Prenses Süreyya” çıkacak ve o dönemin bilinmeyenlerine ışık tutacak.

Şimdi ise yaşadığımız Koronavirüs karantina günlerinde etkili diksiyonu ve takdir toplayan Türkçesi ile Türk edebiyatının önde gelen isimlerinin ölümsüz eserlerini seslendiriyor, okuduğu şiirleri sevenleri ile paylaşıyor. Konusunda yer etmiş duayenlerden tam not alan Ersin Faikzade duygusal ve bir o kadar vurgulayıcı sesi ile şiirlere yeniden hayat veriyor. Mevlana'dan, Şems Tebrizi'ye, Can Yücel'dan, Cahit Sıtkı Tarancı'ya, Orhan Veli Kanık, Sabahattin Ali, Nazım Hikmet, Atilla İlhan, Necip Fazıl Kısakürek, Cemal Süreyya, Özdemir Asaf, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Arif ve Türk Edebiyatına damgasını vurmuş nice değerli yazarımızın eserlerini Ersin Faikzade'nin sesinden dinleyebilirsiniz. 

Latin Amerika'da çokça sevenleri olan uluslararası sanatçımız ayrıca ispanyolca olarak Latin Amerika edebiyatının önde gelen şairlerinin eserlerinide seslendiriyor, Arjantin'de ünlü sanatçı dostu Alfredo Steffano ve Kolombiya'da Gloria Barcenas öncülüğünde yer alan projede yer alıp tüm latin Amerika ülkelerinde sesi ile şiirlere hayat verecek.

Özellikle Gabriel Garcia Markiz, Mario Benedetti, Pablo Neruda, Carlos Fuentes, Juan Carlos Onetti ve Ernesto Cardenal 'in eserleri Faikzade'nin sesiyle hayat bulacak

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.04.2020 13:45
Anahtar Kelimeler:
Latin Amerika şairlerinin şiirlerini YorumluyorErsin FaikzadeFunda Akosman Erman
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