Başarılı ikiliden çok net açıklama 

HABER: ZAFER TOPRAK

Daha önce pop müzik sanatçısı zafer toprağında ışık tuttuğu konuya bir açıklamada başarılı ikili den geldi sanattan çok dikkat çekme adına özelikle sosyal medyada hiçte aslı olmayan ön yargının döndüğünü ifade eden ikili izlenme ve dinlenme oranlarının olması gerektiği seviyelerin altında yada üstünde oluşunu başarı yada başarısızlık değil tamamen oyundan ibaret olduğunu ve bu durumun müzik dinleyicileri tarafından da farkedildiğini açıkladılar. Daha önce bu konu hakkında açıklama yapan meslektaşları zafer toprağada katıldıklarını söyleyen ikili kısa zamanda bu anlayışın olması gerektiği şekilde düzelmesini ümit ettiklerini sözlerine eklediler.