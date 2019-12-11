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Başarılı ikiliden çok net açıklama 

Alev alev isimli yeni şarkılarıyla müzik dünyasına hızlı giriş yapan İranlı sanatçı mazyar beygi ve özge ustagül  sosyal medya reytinglerine dikkati çektiler

Başarılı ikiliden çok net açıklama 

Alev alev isimli yeni şarkılarıyla müzik dünyasına hızlı giriş yapan İranlı sanatçı mazyar beygi ve özge ustagül  sosyal medya reytinglerine dikkati çektiler

11 Aralık 2019 Çarşamba 13:06
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Başarılı ikiliden çok net açıklama 

HABER: ZAFER TOPRAK

Daha önce pop müzik sanatçısı zafer toprağında ışık tuttuğu konuya bir açıklamada  başarılı ikili den geldi   sanattan çok dikkat çekme adına özelikle sosyal medyada hiçte aslı olmayan ön yargının döndüğünü ifade eden ikili izlenme ve dinlenme oranlarının olması gerektiği seviyelerin altında yada üstünde oluşunu başarı yada başarısızlık değil tamamen oyundan ibaret olduğunu ve bu durumun  müzik dinleyicileri tarafından da farkedildiğini açıkladılar. Daha önce bu konu hakkında açıklama yapan meslektaşları zafer toprağada katıldıklarını söyleyen ikili kısa zamanda bu anlayışın olması gerektiği şekilde düzelmesini ümit  ettiklerini sözlerine eklediler. 

Önce Vatan Gazetesi

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Başarılı Ikiliden çok Net AçıklamaAlev AlevMazyar BeygiÖzge UstagülSosyal Medya
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