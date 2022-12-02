Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.005,62
ALTIN
1.077,86
DOLAR
18,64
STERLİN
22,89
EURO
19,65
Van'da kamu konutu satış ihalesi
Van'da kamu konutu satış...
Rekabet Kurumu'ndan araç satış ihalesi
Rekabet Kurumu'ndan araç satış...
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel...
Orman Genel Müdürlüğü 224 daimi işçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 224...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Başarılı Aranjör Cüneyt Yalmaz’dan yeni single! Safi Keder yayında

02 Aralık 2022 Cuma 15:16
Başarılı Aranjör Cüneyt Yalmaz’dan yeni single! Safi Keder yayında

Haber: Aslan Sayım

Cüneyt Yalmaz Safi Keder isimli şarkısı ile AGY Production  Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı.

Türkiye’nin bir çok ünlü sanatçılarıyla çalışan ve bir çok hit olmuş şarkıya sihirli dokunuşlarda bulunan ünlü aranjörden yepyeni single geldi! Aranjörlük kariyerine yorumculuğu da ekleyen Cüneyt Yalmaz Müzik severlere merhaba dedi.

Safi Dem isimli şarkının sözü  Sudenur Çakmak imzası taşıyor.  Müziği ve Aranjörlüğünü Cüneyt Yalmaz üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise Alişan Günay Yıldırım yer alıyor.

 Cüneyt Yalmaz Safi Dem isimli şarkısının video klibi AGY Production müzik kanalında yayında.

Klip Link: https://youtu.be/GaoIX0cTLwM

Son Güncelleme: 02.12.2022 15:17
Anahtar Kelimeler:
Başarılı Aranjör Cüneyt Yalmazdan Yeni Single Safi Keder Yayında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİLA UZUN'DAN "SABAHLARA KADAR”
DİLA UZUN'DAN "SABAHLARA KADAR”
Hünel kardeşlerden görkemli açılış
Hünel kardeşlerden görkemli açılış
UMUT AÇIKGÖZ’DEN 14 ŞUBAT’A ÖZEL ŞARKI
UMUT AÇIKGÖZ’DEN 14 ŞUBAT’A ÖZEL ŞARKI
Cemiyet dünyasının tanınmış ismi Şebnem Demir’e Sofya’da büyük kumpas
Cemiyet dünyasının tanınmış ismi Şebnem Demir’e Sofya’da büyük kumpas
EMRAH ÇALAPKULU YENİ YILA "SÜRPRİZ"LERİYLE DAMGA VURACAK!
EMRAH ÇALAPKULU YENİ YILA "SÜRPRİZ"LERİYLE DAMGA VURACAK!
Cihan Aslan Özkan’a Altın Doğa ödülü
Cihan Aslan Özkan’a Altın Doğa ödülü
Mustafa Yılmaz’dan “Gülü Soldurmam”a Hollywood Tadında Klip
Mustafa Yılmaz’dan “Gülü Soldurmam”a Hollywood Tadında Klip
Maher Zain’den Dünya Kupası’na özel şarkı
Maher Zain’den Dünya Kupası’na özel şarkı
ABDULLAH GÜNDÜZ ÖDÜLLERE DOYMUYOR
ABDULLAH GÜNDÜZ ÖDÜLLERE DOYMUYOR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول