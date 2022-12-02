Başarılı Aranjör Cüneyt Yalmaz’dan yeni single! Safi Keder yayında

Haber: Aslan Sayım

Cüneyt Yalmaz Safi Keder isimli şarkısı ile AGY Production Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı.

Türkiye’nin bir çok ünlü sanatçılarıyla çalışan ve bir çok hit olmuş şarkıya sihirli dokunuşlarda bulunan ünlü aranjörden yepyeni single geldi! Aranjörlük kariyerine yorumculuğu da ekleyen Cüneyt Yalmaz Müzik severlere merhaba dedi.

Safi Dem isimli şarkının sözü Sudenur Çakmak imzası taşıyor. Müziği ve Aranjörlüğünü Cüneyt Yalmaz üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise Alişan Günay Yıldırım yer alıyor.

Cüneyt Yalmaz Safi Dem isimli şarkısının video klibi AGY Production müzik kanalında yayında.

Klip Link: https://youtu.be/GaoIX0cTLwM