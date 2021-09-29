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Barlas’ın Yeni Şarkısı ‘Neden Gülüm’ yayında! 

29 Eylül 2021 Çarşamba 11:00
24 Okunma
Barlas’ın Yeni Şarkısı ‘Neden Gülüm’ yayında! 

ASLAN SAYIM

Barlas’ın yeni tekli çalışması ‘Neden Gülüm’ Tüm dijital platformlarda Grand Müzik etiketiyle yayında. Uzun yıllardır bir çok sanatçı tarafından yorumlanan ‘Neden Gülüm’ isimli şarkıyı pop müzik altyapısıyla günümüze uyarlayan Barlas iddalı girişi ile adından sıkça söz ettiriyor. Anlaştığı müzik şirketi Grand Müzik bu yıl bir çok ünlü sanatçı ile anlaşma sağlayıp rakip müzik şirketlerini geride bıraktı. Barlas’ın yeni şarkısı ‘Neden Gülüm’ şarkının sözü ve müziği İbrahim Candan okuma koçu Bülent Bapir Aranje ise Esad Fidan imzası taşıyor.  Popüler günümüz jenerasyonuna uyan klibin yönetmeni ise Nihat Pıtır tarafından çekildi. Yapımcılar Hayrettin Güneş ve Mehmet Güneş iddalı sanatçılar ile anlaşmalarına devam ediyor. Grand Müzik Youtube kanalı tıklanma ve izlenmeleriyle başarıya koşuyor. 

Son Güncelleme: 29.09.2021 11:01
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Barlasın Yeni Şarkısı Neden Gülüm Yayında
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