BARIŞ ÖZKIRIŞ 2022’DE AŞKTA YÜZÜ GÜLECEK BURÇLARI AÇIKLADI

HABER: HAKAN KANBUROĞLU



Koç

Mayıs ile kasım ayları arasında hayatında aşk rüzgârları esecek. Maymun iştahlı olma! Gelenin kıymetini bil! Arada bir de olsa karşı taraf ile empati kurmaya çalış…

Boğa

Yıl boyunca eski sevgililerin geri dönmek isteyebilirler. Unutma ki akarsuda iki kere yıkanılmaz. Yeni limanlar araman gerekiyor. Değişimden korkma!

İkizler

Haziran, Ekim ve Aralık aylarında aşk kapını çalabilir. Artık ilişkilerinde yüzeysel olmaktan vazgeçmelisin. Sürekli yeni birini merak etmek yerinde yanında olanın kıymetini bilmelisin.

Yengeç

Temmuz ve Aralık ayında yeni bir aşka yelken açabilirsin. Ancak zevke sefaya dalıp maddi durumunu ihmal etme! İlişkilerinde ona buna alınmaktan vazgeçmelisin!

Aslan

Bu sene ilişkilerinde ciddi sorumluluklar alman gerekecek. Aşk hayatında sınavlar var. Bütünlemeye kalmamaya çalış. Aşırı gurur yapmaktan vazgeçmelisin.

Başak

Mayıs ayına kadar hayatının aşkı ile karşılaşman mümkün görünüyor. Ayakların yerden kesilecek. Her an kendini nikah masasında bulabilirsin. Detayları boş ver. Hatice’yi bırak neticeye bak!

Terazi

Geçen yıldan beri aşkın dikenli yollarında yürüdün. Aşk lazım aşk dedin. Mayıs ile kasım ayları arasında aşk sana doğru geliyor. Hem de son hızla… Hazır mısın aşkın tsunami dalgasına?

Akrep

Yılın aşk açısından en şanslısı sensin. Bu yılda aradığını bulamazsan astroloji ne yapsın? Yılın tamamında aşk hayatını kuşatabilir. En derin tutkularını paylaşacağın bir partner ile tanışabilirsin.

Yay

Yaz aylarında kızgın kumlardan serin sulara doğru koşarken hayatının aşkı ile karşılaşabilirsin. Heyecan dolu, dinamik bir yaz seni bekliyor. Yurtdışı seyahatlere çıkmak aradığın kişiyi bulma ihtimalini daha da arttırabilir.

Oğlak

Aşktan umudu kesmiş olabilirsin ama aşk senden hala umutlu. Hiç beklemediğin bir anda aşk bu sene kapını çalacak. Kaderin kapıları açılacak, aşk hayatına akacak. Armudun sapını, üzümün çöpünü boş ver, tadını çıkar…

Kova

Bu sene hayatına yeni bir düzen vermeye çalışırken aşka vakit yokmuş gibi hissedebilirsin. Ama belki de mantığını boş verip, kalbini dinleme zamanın geldi. Bırak erisin buzları ruhunun…

Balık

Mayıs ayına kadar aradığın aşkı bulma şansın çok yüksek olacak. Eğer bulamazsan üzülme, çünkü kasım ayında da avantajlı olacaksın. Artık hayal dünyandan çıkıp, gerçek dünyada aşkı arama zamanın geldi.