Barış Gülay : Sapla Saman karışmış durumda! 

Gazeteci Sarıkaya'nın Şu anki müzik kalitesi bakımından nasıl buluyorsunuz ülkemizi? sorusuna "Kesinlikle bir geçiş dönemindeyiz. Bu geçiş dönemi tüm birimler tarafından tamamlanamadan yeni teknolojilerle yeni geçişler sağlanıyor. Kısacası sapla saman karışmış durumda. Kaliteli bir restoranda yemek var, bir de ayaküstü fastfood" … diyen Gülay,Popçuların pandemide ara vermesiyle rap ön plana çıkmış gibi oldu ama pop demek, “popüler” demektir, kısaltmasıdır. Bu yüzden bir rap bir ara pop olur gibi oldu ama genel geçer “Pop”u ne yapsalar öldüremezler. Diyerek iddialı açıklamalarda bulundu.